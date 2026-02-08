La domenica della 24^ giornata di campionato di serie A si è aperta con il match delle 12.30 Bologna-Parma, che è terminato sul punteggio di 0-1 dopo che entrambe le squadre erano rimaste in 10. Adesso si sta giocando Lecce-Udinese, mentre alle 18.00 sarò il momento di Sassuolo-Inter (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 infine si giocherà Juventus-Lazio (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si giocheranno poi Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari, mentre Milan-Como sarà giocata il 18 febbraio a causa dell'indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.