Alle 18.00 sarà il momento di Sassuolo-Inter (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), mentre alle 20.45 appuntamento con Juventus-Lazio
La domenica della 24^ giornata di campionato di serie A si è aperta con il match delle 12.30 Bologna-Parma, che è terminato sul punteggio di 0-1 dopo che entrambe le squadre erano rimaste in 10. Adesso si sta giocando Lecce-Udinese, mentre alle 18.00 sarò il momento di Sassuolo-Inter (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 20.45 infine si giocherà Juventus-Lazio (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si giocheranno poi Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari, mentre Milan-Como sarà giocata il 18 febbraio a causa dell'indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
La cronaca di Bologna-Parma
Non ci sono grandi emozioni al Dall’Ara nella prima frazione tra Bologna e Parma, anche se al 21esimo la partita cambia volto: Pobega infatti, ammonito dall’arbitro per un fallo, viene espulso dopo revisione VAR. Gli ospiti però stentano a rendersi pericolosi, mentre i padroni di casa tengono bene il campo nonostante l’inferiorità numerica. Nella ripresa il Bologna attacca alla caccia del gol, anche se è il Parma a trovare la rete al 70esimo: il VAR però interviene anche in questo caso, annullando il vantaggio degli ospiti. All’80esimo anche la squadra di Cuesta resta in 10, per l’espulsione per somma di ammonizioni di Troilo. All’89esimo Orsolini va vicinissimo al gol, ma il suo tiro si stampa sul palo. In pieno recupero, è il Parma a sbloccare la partita: Ordóñez supera Skorupski con un gran tiro da fuori. Negli ultimi minuti il Bologna assedia la porta del Parma, ma il portiere Corvi con due grandi parate sigilla la vittoria dei suoi.
Il tabellino di Bologna-Parma 0-1
90+5’ Ordóñez
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Joao Mario (1' st Zortea), Heggem, Lucumi, Lykogiannis (23' st Miranda), Pobega, Freuler, Ferguson, Bernardeschi (42' st Orsolini), Dallinga (12' st Castro), Rowe (42' st Cambiaghi). All.: Italiano.
PARMA (5-3-2): Corvi, Britschgi, Delprato, Troilo, Circati, Valeri, Bernabè (42' st Carboni), Keità (42' st Nicolussi Caviglia), Sorensen (34' st Ordonez), Oristanio (9' st Strefezza), Pellegrino. All.: Cuesta.
Ammoniti: Britschgi, Troilo per gioco scorretto; Lucumi per comportamento non regolamentare.
Espulsi: al 21' Pobega per grave fallo di gioco, al 35' st Troilo per doppio giallo.
Leggi anche
Fiorentina-Torino 2-2: i granata raggiungono il pari al 94esimo. VIDEO
©Getty
Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO
Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY