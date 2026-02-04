Sei Nazioni Rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite

Il Sei Nazioni di rugby è alle porte: l’esordio per la Nazionale italiana del ct Quesada sarà sabato 7 febbraio a Roma contro la Scozia. Seguiranno poi due trasferte in Irlanda e in Francia. Il 7 marzo è prevista una nuova partita in casa, contro l’Inghilterra, prima dell’epilogo a Cardiff. I match del torneo saranno tutti visibili su Sky, con le partite dell’Italia che si potranno vedere anche in chiaro su TV8

Manca sempre meno alla 132ª edizione del Sei Nazioni di rugby, il torneo che vede protagoniste sei nazionali del Vecchio Continente: Inghilterra, Irlanda, Galles, Scozia, Francia e Italia. Già definiti sia il calendario degli azzurri del ct Gonzalo Quesada che i convocati per il torneo.

Il calendario

Il calendario dell’Italrugby prevede due gare casalinghe allo Stadio Olimpico di Roma e tre incontri lontano dalla Capitale. L’esordio avverrà davanti ai tifosi italiani sabato 7 febbraio alle 15.10 contro la Scozia. Dopo il debutto interno, gli Azzurri saranno impegnati in due sfide consecutive in trasferta: sabato 14 febbraio in Irlanda e domenica 22 febbraio contro la Francia nel tradizionale derby latino, valido per il Trofeo Garibaldi. Il ritorno a Roma è previsto per sabato 7 marzo, con l’Inghilterra ospite all’Olimpico alle 17.40. Il cammino si chiuderà la settimana successiva in Galles, nella quinta e conclusiva giornata del Sei Nazioni: un ritorno dai grandi ricordi per l’Italrugby, capace di violare il Millennium Stadium di Cardiff già nel 2022 e nel 2024.

I convocati

Il ct Gonzalo Quesada ha convocato trentatré giocatori per il torneo:

Piloni: Simone Ferrari (Benetton Rugby, 69 caps), Danilo Fischetti (Northampton Saints 58 caps), Muhamed Hasa (Zebre Parma 4 caps), Marco Riccioni (Saracens, 36 caps), Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 19 caps);

Tallonatori: Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 6 caps), Pablo Dimcheff (Colomiers Rugby, 3 caps), Giacomo Nicotera (Stade Français, 36 caps);

Seconde Linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 58 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 8 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 67 caps), Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 14 caps);

Terze Linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 33 caps), Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 8 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 49 caps), Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente), David Odiase (Zebre Parma, 3 caps) Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 38 caps);

Mediani di mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 20 caps), Martin Page-Relo (Bordeaux, 21 caps), Stephen Varney (Exeter Chiefs, 36 caps);

Mediani di apertura: Giacomo Da Re (Zebre Parma, 6 caps), Paolo Garbisi (Toulon, 49 caps);

Centri: Juan Ignacio Brex (Toulon, 49 caps), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 17 caps), Damiano Mazza (Zebre Parma, esordiente), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 34 caps), Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 7 caps);

Ali/Estremi: Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3 caps), Monty Ioane (Lione, 42 caps), Louis Lynagh (Benetton Rugby, 9 caps), Lorenzo Pani (Zebre Parma, 8 caps), Edoardo Todaro (Northampton Saints, 1 cap).

Dove vederla

Tutti i 15 incontri del Sei Nazioni saranno trasmessi in esclusiva e in diretta da Sky sui suoi canali e anche su SkyGo e NOW. Le partite dell’Italia saranno tutte visibili anche sul canale in chiaro TV8.