Serie A, Verona-Udinese 1-3. La decidono Atta, Zanoli e Davis

La 22esima giornata di campionato si è chiusa con la vittoria della squadra di Runjaić al Bentegodi. L'unica rete dei padroni di casa è di Orban
La 22esima giornata di Serie A si è chiusa con la sfida tra l'Hellas Verona e l'Udinese: i padroni di casa perdono 1-3 e restano in pericolo, ultimi in classifica con il Pisa a quota 14 punti (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Adesso si guarda alla 23esima giornata, che si aprirà venerdì 30 gennaio con la sfida tra Lazio e Genoa (20:45). Il sabato si giocano Pisa-Sassuolo (alle 15), Napoli-Fiorentina (alle 18) e Cagliari-Verona (alle 20:45). Il giorno dopo Torino-Lecce (alle 12:30), Como-Atalanta (alle 15), Cremonese-Inter (alle 18) e Parma-Juventus (alle 20.45). Lunedì 2 febbraio il posticipo Udinese-Roma e martedì 3 Bologna-Milan.
Hellas Verona-Udinese, la cronaca della partita
Al Bentegodi apre le danze l'Udinese, che al 23' segna il primo gol con Atta (con deviazione di Slotsager). I padroni di casa rispondono subito: tre minuti dopo a pareggiare è Orban, su assist di Sarr. Nella ripresa, al 58', gli ospiti si riportano in vantaggio, quando è rete di Zanoli. Pochi minuti dopo un altro gol: al 67' Davis firma il 3-1, che sarà il risultato finale.
Il tabellino di Hellas Verona-Udinese 1-3 (GLI HIGHLIGHTS)
Gol: 23'pt Atta, 26'pt Orban, 13'st Zanoli, 21'st Davis
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola (22'st Niasse), Serdar (22'st Harroui), Gagliardini, Bernede (37'st Kastanos), Bradaric (37'st Oyegoke); Orban, Sarr (25'st Isaac). All. Zanetti.
UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura (44'st Goglichidze); Zanoli (32'st Ehizibue), Miller (32'st Zarraga), Karlstrom, Ekkelenkamp (37'st Lovric); Atta; Davis (37'st Gueye). All. Runjaić.
Ammoniti: Lirola, Gagliardini.
