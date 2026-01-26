Serie A, Verona-Udinese 1-3. La decidono Atta, Zanoli e Davis

La 22esima giornata di Serie A si è chiusa con la sfida tra l'Hellas Verona e l'Udinese: i padroni di casa perdono 1-3 e restano in pericolo, ultimi in classifica con il Pisa a quota 14 punti (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Adesso si guarda alla 23esima giornata, che si aprirà venerdì 30 gennaio con la sfida tra Lazio e Genoa (20:45). Il sabato si giocano Pisa-Sassuolo (alle 15), Napoli-Fiorentina (alle 18) e Cagliari-Verona (alle 20:45). Il giorno dopo Torino-Lecce (alle 12:30), Como-Atalanta (alle 15), Cremonese-Inter (alle 18) e Parma-Juventus (alle 20.45). Lunedì 2 febbraio il posticipo Udinese-Roma e martedì 3 Bologna-Milan.