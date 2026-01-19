Il tennista pisano è entrato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam agli Australian Open 2026. E' numero 141 del ranking mondiale

Nato nel 2002 a Pisa, Francesco Maestrelli ha finalmente varcato la soglia che separa le promesse dai protagonisti. Oggi numero 141 del mondo, ha conquistato l’accesso agli Australian Open 2026 superando Dusan Lajovic in tre set dopo una battaglia in rimonta. È il primo Slam della sua carriera, arrivato al termine di un percorso lungo e tutt’altro che lineare: le qualificazioni sfiorate allo US Open 2022 e al Roland Garros 2024, perse entrambe al set decisivo, avevano lasciato più rimpianti che certezze.

Ma non solo: la favola di Francesco Maestrelli prosegue: il 23enne tennista pisano ha infatti battuto al primo turno il francese Terence Atmane e va al secondo turno a Melbourne. Maestrelli è approdato al tabellone principale dello Slam australiano dalle qualificazioni. Contro Atmane, n.64 Atp, è stata un battaglia in cinque set e 3 ore e 23 minuti: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 il punteggio finale