Coppa d'Africa, vince il Senegal: in finale battuto il Marocco 1-0

Partita lunghissima e piena di tensioni. Succede di tutto: nel recupero, sullo 0-0, il Senegal abbandona il campo per proteste contro un rigore assegnato al Marocco. Poi la squadra ritorna in campo, Brahim Diaz sbaglia e si va ai supplementari. Autore della rete decisiva è Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo tempo supplementare. Per il Senegal è il secondo successo, dopo quello del 2021

Dopo una finale lunghissima e piena di tensioni, a Rabat il Senegal vince la Coppa d'Africa battendo 1-0 il Marocco ai supplementari. Succede di tutto: nel recupero, sullo 0-0, il Senegal abbandona il campo per proteste contro un rigore assegnato al Marocco. Poi la squadra ritorna in campo, il Marocco sbaglia il penalty con Brahim Diaz e si va ai supplementari. Autore della rete decisiva è Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo tempo supplementare. Per il Senegal è il secondo successo, dopo quello del 2021.

Cos’è successo in Senegal-Marocco

La partita tra Marocco e Senegal sembra indirizzato sullo 0-0 e verso i tempi supplementari, quando succede di tutto e la tensione sale. Al 92’ il Senegal segna con Gueye, ma l'arbitro aveva già fischiato per un fallo di Seck. Poco dopo, al 98’, l'arbitro assegna un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l'allenatore Pape Thiaw fa segno ai suoi uomini di uscire dal campo. L'unico a rimanere sul terreno di gioco è Sadio Mané, che cerca di convincere i compagni a rientrare. E alla fine ci riesce. La partita riprende e il Marocco può tirare il rigore, ma Brahim Diaz sbaglia: il suo tentativo di “cucchiaio” viene bloccato da Mendy. Subito dopo l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, intorno al 114’, e si va ai supplementari. A sbloccare il risultato e a decidere la partita, al 4' del primo tempo supplementare, è il centrocampista del Villarreal Pape Gueye. Finisce 1-0 per il Senegal, che alza la Coppa d’Africa per la seconda volta.

I precedenti

La finale ha messo di fronte le due migliori squadre africane secondo la classifica Fifa. Il Marocco aveva già giocato due finali della Coppa d'Africa: ha vinto la prima nel 1976 con la Guinea e perso la seconda nel 2004 contro la Tunisia. Anche per il Senegal due precedenti in finale: ha vinto la Coppa d’Africa nel 2021 contro l’Egitto, dopo averla persa contro l'Algeria nel 2019.