Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi a Pisa e Livorno

Il viaggio della fiamma olimpica continua. Dopo essere partita da Roma lo scorso 6 dicembre, passando per Viterbo, Terni, Perugia, Siena e Firenze, la fiaccola dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 resta nel territorio toscano. Per la sua settima tappa, la fiamma illumina i comuni di Prato, Livorno, Pistoia, Lucca, Montecatini Terme e Pisa, attraversando le bellezze toscane: dall'iconica Torre Pendente fino al porto multiculturale livornese. Il percorso proseguirà poi con la tappa di Massa, Carrara e le sue cave di marmo, in programma il 9 gennaio 2026.

La settima tappa in Toscana

Per la settima tappa della fiamma olimpica, il primo convoglio parte da Prato con venti tedofori protagonisti. Il secondo segmento prende il via da Pistoia e il terzo da Montecatini Terme. Il percorso della fiaccola di Milano Cortina 2026 prosegue toccando le bellezze toscane, per poi arrivare a Lucca, dove 22 tedofori sfileranno in una staffetta tra le strade del centro storico e le sue mura della città. Il viaggio continua a Pisa, dove la fiamma delle Olimpiadi illuminerà la celebre Torre Pendente e la piazza del Duomo, per poi concludersi a Livorno, passando per l'Accademia Militare. Nella città portuale toscana si terrà in serata anche la tradizionale accensione del braciere, accompagnata da eventi, iniziative artisiche e spettacoli musicali.