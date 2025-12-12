Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi a Pisa e Livorno

Per la sua settima tappa, la fiamma illumina oggi i comuni di Prato, Livorno, Pistoia, Lucca, Montecatini Terme e Pisa. Il viaggio della fiaccola e la staffetta dei tedofori attraversa le bellezze toscane, dall'iconica Torre Pendente fino al porto multiculturale livornese. Il percorso proseguirà poi con la tappa di Massa e Carrara in programma il 9 gennaio 2026
Il viaggio della fiamma olimpica continua. Dopo essere partita da Roma lo scorso 6 dicembre, passando per Viterbo, Terni, Perugia, Siena e Firenze, la fiaccola dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 resta nel territorio toscano. Per la sua settima tappa, la fiamma illumina i comuni di Prato, Livorno, Pistoia, Lucca, Montecatini Terme e Pisa, attraversando le bellezze toscane: dall'iconica Torre Pendente fino al porto multiculturale livornese. Il percorso proseguirà poi con la tappa di Massa, Carrara e le sue cave di marmo, in programma il 9 gennaio 2026.
La settima tappa in Toscana
Per la settima tappa della fiamma olimpica, il primo convoglio parte da Prato con venti tedofori protagonisti. Il secondo segmento prende il via da Pistoia e il terzo da Montecatini Terme. Il percorso della fiaccola di Milano Cortina 2026 prosegue toccando le bellezze toscane, per poi arrivare a Lucca, dove 22 tedofori sfileranno in una staffetta tra le strade del centro storico e le sue mura della città. Il viaggio continua a Pisa, dove la fiamma delle Olimpiadi illuminerà la celebre Torre Pendente e la piazza del Duomo, per poi concludersi a Livorno, passando per l'Accademia Militare. Nella città portuale toscana si terrà in serata anche la tradizionale accensione del braciere, accompagnata da eventi, iniziative artisiche e spettacoli musicali.
Vedi anche
Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma
Ansa/Getty
Milano-Cortina, Mattarella accende braciere con Fiamma Olimpica. FOTO
Le più alte cariche dello Stato hanno assistito alla cerimonia al Quirinale: oggi, 5 dicembre, parte il viaggio che porterà la fiaccola in giro per l'Italia fino all'inizio dei Giochi invernali, il 6 febbraio. Dal capo dello Stato un appello: 'La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano'