Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris nel Gp del Qatar

Oscar Piastri partirà dalla pole position nel Gp del Qatar di domani. Il pilota della McLaren sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra Lando Norris, leader del Mondiale. In seconda fila la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. Decimo partirà Charles Leclerc con la Ferrari ( HIGHLIGHTS ).

Piastri conquista anche la Sprint, primo match point per Norris

Piastri aveva iniziato la giornata conquistando la Sprint, riducendo a 22 punti il distacco dal compagno in McLaren e mettendone tre tra sé e Verstappen, grazie a una gara dominata dall'inizio alla fine. Con un'ottima partenza dalla prima piazzola, è tornato alla vittoria tre mesi dopo la sua ultima, in Olanda. "Finora è andato tutto bene, senza problemi", ha commentato il ragazzo di Melbourne, come sua abitudine senza manifestare particolare gioia. Forse perché consapevole del fatto che Norris resta comunque il principale indiziato come successore di Verstappen sul trono della velocità a ruote scoperte. Al britannico (che mantiene un vantaggio di 22 punti quando ne restano 50 in palio, compresi quelli del Gp di Abu Dhabi) basterà il terzo posto domani per cogliere il primo titolo in carriera.

Le Ferrari affondano ancora nelle retrovie

Prosegue l'anno nero della Ferrari, che ha concluso la Sprint nelle retrovie: 13esimo Charles Leclerc, 17esimo Lewis Hamilton. Dopo la bandiera a scacchi entrambi hanno commentato le loro prestazioni con team radio molto eloquenti sulle difficoltà di guida incontrate. "Non so come sia possibile aver peggiorato la macchina", ha detto Hamilton. E Leclerc: "Pensavo di metterla a muro nel primo giro".

