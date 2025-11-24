Selfie in aereo per Sinner e Zverev, sullo stesso volo per le Maldive

Foto fuori programma per il campione italiano: sullo stesso volo in direzione delle Maldive c'è anche il suo rivale Zverev, numero 3 del circuito ATP. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?", ha scritto il tedesco
Jannik Sinner e Alexander Zverev sullo stesso volo, destinazione Maldive. I numeri 2 e 3 del tennis mondiale non sono partiti per una vacanza assieme, ma il caso li ha messi casualmente sullo stesso aereo. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?", ha scritto Zverev sui social, postando un selfie che lo ritrae al fianco di Sinner nel volo verso la famosa meta turistica. Il tedesco, reduce dalla semifinale di Coppa Davis contro la Spagna, ha così documentato l'incontro con l'azzurro rivale.
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa