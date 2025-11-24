Selfie in aereo per Sinner e Zverev, sullo stesso volo per le Maldive

Jannik Sinner e Alexander Zverev sullo stesso volo, destinazione Maldive. I numeri 2 e 3 del tennis mondiale non sono partiti per una vacanza assieme, ma il caso li ha messi casualmente sullo stesso aereo. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?", ha scritto Zverev sui social, postando un selfie che lo ritrae al fianco di Sinner nel volo verso la famosa meta turistica. Il tedesco, reduce dalla semifinale di Coppa Davis contro la Spagna, ha così documentato l'incontro con l'azzurro rivale.