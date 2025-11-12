Il cestista Achille Polonara è tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre scorso presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia. Il giocatore di basket ex Virtus, oggi tesserato per il club sardo di Sassari, ha comunicato la notizia con un post su Instagram. Polonara, circondato dall'affetto dei figli che lo hanno accolto con tanto di cartelloni di bentornato per salutarlo, ha incontrato anche "La Iena" Nicolò De Devitiis che a Polonara ha dedicato una sertie di servizi per il programma di cui fa parte. Ad attendere il cestista a casa c'era anche lo chef Bruno Barbieri che ha preparato un piatto di tortellini per tutti.

La vicenda di Polonara

Polonara, 33 anni, a giugno scorso era stato sottoposto ad una serie di indagini mediche specialistiche "a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide". Ne aveva dato notizia la Virtus Bologna: "Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!", aveva scritto il club bolognese. Polonara in passato era già stato sottoposto ad un'operazione per una neoplasia. A settembre lo stesso cestista azzurro, che nel frattempo ha accettato la proposta di trasferirsi alla Dinamo Sassari, si è sottoposto al trapianto di midollo, fondamentale nella battaglia contro la leucemia mieloide. Sempre attraverso Instagram, Polonara aveva rassicurato tutti postando una foto dall'ospedale Sant'Orsola mentre, facendo il gesto di vittoria con le dita, scriveva: "Trapianto fatto, tutto ok". Nelle scorse ore, finalmente, il tanto atteso rientro fra le mura domestica tra l'affetto di amici e famiglia.