Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Andrea de Adamich, morto a 84 anni ex pilota F1 e telecronista

Sport
©Ansa

Ex pilota di Formula 1 e storico telecronista, è morto a 84 anni. Triestino, iniziò a correre nel 1962 e legò gran parte della sua carriera all'Alfa Romeo, con cui vinse due campionati Europei Turismo, correndo poi in F1 con team come Ferrari e McLaren. Dopo il ritiro, diventò una delle voci più note dei motori in TV e fondò il Centro Internazionale Guida Sicura

ascolta articolo

È morto a 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto storico della telecronaca sportiva. Nato a Trieste, la sua carriera nel mondo delle competizioni automobilistiche iniziò nel 1962 e nel 1965 conquistò il titolo italiano di Formula 3. Da lì ebbe inizio il lungo rapporto professionale con l'Alfa Romeo, con cui vinse due campionati Europei Turismo nel 1966 e nel 1967 alla guida della Giulia Gta: un legame durato oltre cinquant'anni.

La carriera 

De Adamich corse in Formula 1 per cinque stagioni, dal 1968, con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, dividendo il box con piloti come Jackie Ickx e Chris Amon. In quegli anni alternò l'attività in F1 ad altre categorie. In particolare, si distinse nel Mondiale Prototipi con due vittorie a Brands Hatch e Watkins Glen e in Formula 2 con il successo nella Temporada Argentina sulla Ferrari Dino F2. Conclusa la carriera agonistica nel 1974, diventò una delle principali voci della Formula 1 in televisione. Commentò le gare per Mediaset come telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Nel 1991 fondò a Varano il Centro Internazionale Guida Sicura, continuando la collaborazione con Alfa Romeo. Il 2 giugno 2022 fu nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

McLaren's British driver Lando Norris races in the lead during the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 26, 2025. (Photo by Carl DE SOUZA / AFP)

Leggi anche

F1, Gp Messico: Norris vince davanti a Leclerc e Verstappen
FOTOGALLERY

©Ansa

I successi sportivi del 2024
1/17
Sport

Sport, le grandi vittorie e i protagonisti del 2024. FOTO

Sono stati tanti i momenti sportivi da ricordare in questi dodici mesi, come le storiche medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi, il tris Giro d’Italia-Tour de France-Mondiale del ciclista sloveno Tadej Pogacar e il quinto trionfo in Champions League di Carlo Ancelotti, allenatore tra i più vincenti di sempre. Ecco i trionfi indimenticabili

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Andrea de Adamich, morto a 84 anni ex pilota F1 e telecronista

Sport

Ex pilota di Formula 1 e storico telecronista, è morto a 84 anni. Triestino, iniziò a correre nel...

Paura per Udogie, calciatore minacciato con pistola da un procuratore

Sport

La Polizia ha avviato un'indagine dopo l'incidente che ha coinvolto il 22enne, mentre il...

Sinner pronto per le Finals di Torino: "Orgoglioso di essere italiano"

Sport

"Questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io". Con queste parole il...

Champions League, Napoli-Eintracht 0-0 e Juventus-Sporting 1-1. VIDEO

Sport

La squadra di Conte ha pareggiato contro gli avversari tedeschi. Pareggio anche per i bianconeri...

Serbia, il tecnico del Radnicki morto in panchina durante una partita

Sport

Il tecnico bosniaco, 44 anni, vittima di un infarto mentre la sua squadra stava affrontando il...

Sport: I più letti