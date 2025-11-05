Andrea de Adamich, morto a 84 anni ex pilota F1 e telecronista

Ex pilota di Formula 1 e storico telecronista, è morto a 84 anni. Triestino, iniziò a correre nel 1962 e legò gran parte della sua carriera all'Alfa Romeo, con cui vinse due campionati Europei Turismo, correndo poi in F1 con team come Ferrari e McLaren. Dopo il ritiro, diventò una delle voci più note dei motori in TV e fondò il Centro Internazionale Guida Sicura