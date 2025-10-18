Moto Gp, gp Australia: Bezzecchi vince gara sprint. Penultimo Bagnaia

Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. Delusione per la Ducati di Bagnaia

Marco Bezzecchi ha trionfato nella gara Sprint del Gp di Australia. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. Per l'Aprilia, tra l'altro, è arrivata la doppietta con il secondo posto conquistato dallo spagnolo Raul Fernandez, seguito dal connazionale della Ktm, Pedro Acosta.