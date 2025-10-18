Moto Gp, gp Australia: Bezzecchi vince gara sprint. Penultimo Bagnaia

Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. Delusione per la Ducati di Bagnaia
Marco Bezzecchi ha trionfato nella gara Sprint del Gp di Australia. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. Per l'Aprilia, tra l'altro, è arrivata la doppietta con il secondo posto conquistato dallo spagnolo Raul Fernandez, seguito dal connazionale della Ktm, Pedro Acosta.
Delusione per Bagnaia
Nuova delusione per la Ducati di Pecco Bagnaia, che dopo il sedicesimo posto in Indonesia, è arrivato penultimo anche nella Sprint della gara australiana. Quarta, invece, la Yamaha Pramac di Jack Miller, con l'italiano Fabio Di Giannantonio quinto sulla sua VR46. Sesto posto per la Ducati Gresini di Alex Marquez, secondo nella classifica piloti alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo e assente per infortunio, seguito da Fabio Quartararo e Luca Marini.