"Woman in futsal": la sfida europea tra nazionali femminili inclusive

Sarà Roma ad ospitare il primo Torneo Internazionale “Women in Futsal”, in programma sabato 18 ottobre 2025 presso il Pala ToLive Sport Center, con protagoniste le selezioni femminili di Spagna, Portogallo e la rappresentativa italiana “Crazy for Football”. Il torneo nasce nell’ambito del progetto pilota europeo WIF – Women in Futsal, cofinanziato dalla Commissione Europea tramite Erasmus+ Sport, promosso da ECOS in collaborazione con le Federazioni calcio regionali di Navarra (Spagna) e Braganza (Portogallo), con il patrocinio della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Real Federación Española de Fútbol. L'evento è ad ingresso libero.

Il commento dell'ideatore di "Women in futsal"

“Le atlete in campo - ha spiegato Santo Rullo, psichiatra e ideatore del progetto che ha subito ricevuto il sostegno della FIGC - non sono professioniste, ma donne straordinarie che stanno affrontando o hanno affrontato situazioni di forte fragilità personale, disagio psichico, marginalità o esclusione sociale. Attraverso il futsal, queste donne trovano una possibilità concreta di rinascita, riscatto e valorizzazione personale”. Women in Futsal si propone di abbattere le barriere culturali e gli stereotipi di genere che contribuiscono all'emarginazione femminile. Nonostante i progressi globali, molte donne devono ancora affrontare ostacoli significativi, come norme sociali restrittive, mancanza di strutture, difficoltà economiche e sfide culturali. Queste barriere limitano l'accesso allo sport, in particolare per le donne che vivono in condizioni svantaggiate, con ripercussioni negative sulla loro salute.