Stephan El Shaarawy si sposa con Ludovica Pagani: la proposta

Il calciatore della Roma si prepara a pronunciare il fatidico sì con la sua fidanzata. L'attaccante ha sorpreso la sua storica compagna con una proposta indimenticabile. Tra centinaia di candele e un anello da sogno, le immagini hanno fatto il giro dei social
Un’atmosfera da favola e centinaia di luci soffuse: è così che Stephan El Shaarawy ha fatto la sua proposta di matrimonio a Ludovica Pagani. Dopo una lunga relazione, il calciatore giallorosso ha organizzato una serata spettacolare, immortalata in una serie di scatti diffusi sui loro social. In abiti eleganti e circondati da un mare di candele, i due hanno vissuto un momento intimo e commovente, culminato nella risposta dell’influencer, scritta in un post: "Sì all’amore della mia vita".
Gli auguri sui social
Il post condiviso sui social non è passato inosservato: l’annuncio del fidanzamento ha scatenato una valanga di reazioni tra fan, amici e colleghi del mondo del calcio. Migliaia di like e messaggi d'affetto anche da ex compagni di squadra del calciatore della Roma, oltre a volti noti dello sport e dello spettacolo.
©Getty
