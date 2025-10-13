Stephan El Shaarawy si sposa con Ludovica Pagani: la proposta

Il calciatore della Roma si prepara a pronunciare il fatidico sì con la sua fidanzata. L'attaccante ha sorpreso la sua storica compagna con una proposta indimenticabile. Tra centinaia di candele e un anello da sogno, le immagini hanno fatto il giro dei social

Un’atmosfera da favola e centinaia di luci soffuse: è così che Stephan El Shaarawy ha fatto la sua proposta di matrimonio a Ludovica Pagani. Dopo una lunga relazione, il calciatore giallorosso ha organizzato una serata spettacolare, immortalata in una serie di scatti diffusi sui loro social. In abiti eleganti e circondati da un mare di candele, i due hanno vissuto un momento intimo e commovente, culminato nella risposta dell’influencer, scritta in un post: "Sì all’amore della mia vita".