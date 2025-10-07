Nba, LeBron James annuncia la "Second decision": c'è l'ipotesi ritiro

La star dei Lakers pubblica sui social un video che rievoca l'annuncio fatto nel 2010 al momento del passaggio da Cleveland a Miami. Alle 18 svelerà cosa c'è dietro, ma in molti pensano possa trattarsi dell'addio a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con la franchigia di Los Angeles
A poche settimane dall’inizio della sua 23esima stagione in carriera, LeBron James ha pubblicato sui suoi profili social un breve video dal sottotitolo "The Second Decision", o anche "la decisione di tutte le decisioni". La data indicata è quella di oggi 7 ottobre, alle 18 italiane, ma a destare curiosità è l'ambientazione del video: LeBron, infatti, fa esplicito riferimento a "The Decision", lo show con il quale nel 2010 annunciò al mondo la sua decisione di lasciare i Cleveland Cavaliers e passare ai Miami Heat. Un momento cardine nella carriera di James, richiamato esplicitamente dalla camicia a scacchi rossa (la stessa che indossò quella sera) e con il "setting" in una palestra, con due sgabelli e un intervistatore (anche se stavolta non si tratta di Jim Gray, al tempo volto tv di Espn, e non c’è il pubblico come nel 2010).
Contratto con i Lakers in scadenza nell'estate 2026
Alla soglia dei 41 anni che compirà il prossimo 30 dicembre e con il contratto in scadenza con i Los Angeles Lakers nell'estate del 2026, in molti si sono chiesti se si tratti di un possibile indizio dell'annuncio del suo ritiro al termine della stagione. La risposta la scopriremo solo quando verrà pubblicato il video annunciato da James, che già nella scorsa primavera aveva "giocato" col suo possibile ritiro con una campagna pubblicitaria intitolata "What's next?". Il riferimento così esplicito a The Decision e l'ormai inevitabile decisione di lasciare il basket giocato nel prossimo futuro lasciano però aperto il dubbio che possa davvero annunciare il "farewell tour" in vista della sua ultima stagione in Nba.