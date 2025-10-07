Nba, LeBron James annuncia la "Second decision": c'è l'ipotesi ritiro

A poche settimane dall’inizio della sua 23esima stagione in carriera, LeBron James ha pubblicato sui suoi profili social un breve video dal sottotitolo "The Second Decision", o anche "la decisione di tutte le decisioni". La data indicata è quella di oggi 7 ottobre, alle 18 italiane, ma a destare curiosità è l'ambientazione del video: LeBron, infatti, fa esplicito riferimento a "The Decision", lo show con il quale nel 2010 annunciò al mondo la sua decisione di lasciare i Cleveland Cavaliers e passare ai Miami Heat. Un momento cardine nella carriera di James, richiamato esplicitamente dalla camicia a scacchi rossa (la stessa che indossò quella sera) e con il "setting" in una palestra, con due sgabelli e un intervistatore (anche se stavolta non si tratta di Jim Gray, al tempo volto tv di Espn, e non c’è il pubblico come nel 2010).