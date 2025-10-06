Atp Shanghai, in corso derby Musetti-Darderi. Ieri ritiro per Sinner

Al Rolex Shanghai Masters, nel terzo turno si stanno affrontando gli unici due italiani rimasti in tabellone: chi vince conquista un posto negli ottavi di finale. Ieri l’altoatesino è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi durante il terzo set del match contro Griekspoor. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo il ritiro di Jannik Sinner , prosegue il Masters 1000 di Shanghai. Gli unici due italiani rimasti nel tabellone singolare maschile sono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che si stanno affrontando in questo momento nel terzo turno in un derby azzurro ( IL RACCONTO LIVE DELLA PARTITA SU SKY SPORT ). Chi vince accede agli ottavi di finale. Il match e il torneo sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il derby italiano

Al secondo turno Musetti aveva esordito vincendo contro l'argentino Francisco Comesana per 6-4, 6-0. Darderi invece ha battuto il cinese Bu con un doppio 6-4, in un'ora e mezza di gioco. Il carrarino e l'italoargentino si sfidano oggi per la prima volta da Wimbledon 2024: in quel caso ebbe la meglio Musetti al quinto set.

Il ritiro di Sinner

Jannik Sinner, che a Shanghai era campione in carica, arrivava dal trionfo a Pechino. Obiettivo difendere il titolo e insidiare Alcaraz in testa alla classifica Atp. Invece l’altoatesino si è dovuto arrendere ai crampi e si è ritirato al terzo turno lasciando il passaggio agli ottavi all'olandese Tallon Griekspoor. Sinner aveva vinto faticando il primo set al tie break 7-6. Nella seconda frazione è arrivato a due punti dal match, ma ha ceduto 7-5 all'avversario. Nel terzo set prima ha cominciato a zoppicare per i crampi alla gamba destra, ha tentato di rimanere in campo, ma non si reggeva in piedi e nemmeno l'intervento del fisioterapista ha aiutato, così sul 3-2 in favore dell’olandese, Sinner è stato costretto a ritirarsi, uscendo dal campo dolorante.

Settimo ritiro in carriera

Per Sinner è stato il settimo ritiro in carriera dopo quelli nel 2020 contro Rublev all'Atp di Vienna, nel 2022 a Miami con Cerundolo dall'altra parte della rete, ancora Rublev sempre nel 2022 questa volta in uno slam (Roland Garros), stesso anno l'abbandono a Sofia contro Rune, nel 2023 ad Halle con Bublik, l'ultimo lo scorso agosto a Cincinnati nella finale 2025 del Masters americano: un malessere aveva costretto l'allora n.1 ad abbandonare la sfida con Alcaraz. A Shanghai sotto accusa è finito il clima definito "impossibile" da tutti i tennisti in campo.