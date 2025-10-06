Atp Shanghai, in corso derby Musetti-Darderi. Ieri ritiro per Sinner

Al Rolex Shanghai Masters, nel terzo turno si stanno affrontando gli unici due italiani rimasti in tabellone: chi vince conquista un posto negli ottavi di finale. Ieri l’altoatesino è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi durante il terzo set del match contro Griekspoor. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo il ritiro di Jannik Sinner, prosegue il Masters 1000 di Shanghai. Gli unici due italiani rimasti nel tabellone singolare maschile sono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che si stanno affrontando in questo momento nel terzo turno in un derby azzurro (IL RACCONTO LIVE DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Chi vince accede agli ottavi di finale. Il match e il torneo sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il derby italiano
Al secondo turno Musetti aveva esordito vincendo contro l'argentino Francisco Comesana per 6-4, 6-0. Darderi invece ha battuto il cinese Bu con un doppio 6-4, in un'ora e mezza di gioco. Il carrarino e l'italoargentino si sfidano oggi per la prima volta da Wimbledon 2024: in quel caso ebbe la meglio Musetti al quinto set.
Il ritiro di Sinner
Jannik Sinner, che a Shanghai era campione in carica, arrivava dal trionfo a Pechino. Obiettivo difendere il titolo e insidiare Alcaraz in testa alla classifica Atp. Invece l’altoatesino si è dovuto arrendere ai crampi e si è ritirato al terzo turno lasciando il passaggio agli ottavi all'olandese Tallon Griekspoor. Sinner aveva vinto faticando il primo set al tie break 7-6. Nella seconda frazione è arrivato a due punti dal match, ma ha ceduto 7-5 all'avversario. Nel terzo set prima ha cominciato a zoppicare per i crampi alla gamba destra, ha tentato di rimanere in campo, ma non si reggeva in piedi e nemmeno l'intervento del fisioterapista ha aiutato, così sul 3-2 in favore dell’olandese, Sinner è stato costretto a ritirarsi, uscendo dal campo dolorante.
Settimo ritiro in carriera
Per Sinner è stato il settimo ritiro in carriera dopo quelli nel 2020 contro Rublev all'Atp di Vienna, nel 2022 a Miami con Cerundolo dall'altra parte della rete, ancora Rublev sempre nel 2022 questa volta in uno slam (Roland Garros), stesso anno l'abbandono a Sofia contro Rune, nel 2023 ad Halle con Bublik, l'ultimo lo scorso agosto a Cincinnati nella finale 2025 del Masters americano: un malessere aveva costretto l'allora n.1 ad abbandonare la sfida con Alcaraz. A Shanghai sotto accusa è finito il clima definito "impossibile" da tutti i tennisti in campo.
