MotoGp Indonesia, vince Aldeguer. Incidente tra Marquez e Bezzecchi

Il pilota Gresini arriva in solitaria precedendo Acosta e il compagno di team Alex Marquez. Out il campione del mondo, steso dal pilota italiano dell'Aprilia (per lo spagnolo frattura alla clavicola) e Bagnaia
Lo spagnolo Fermin Aldeguer domina la gara di MotoGp in Indonesia vincendo per la prima volta in top class. Il pilota Gresini arriva in solitaria a Mandalika precedendo al traguardo Pedro Acosta e il compagno di team Alex Marquez. Poi Brad Binder, Luca Marini e Raul Fernandez. Marc Marquez, fresco campione del mondo, è stato steso al primo giro da Marco Bezzecchi: per il campione del mondo microfrattura alla clavicola. Out anche Pecco Bagnaia, sempre per una caduta.
L'incidente tra Bezzecchi e Marquez
L'incidente tra Bezzecchi e Marquez si è consumato subito al primo giro. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole position ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuperare posizioni ha tamponato il campione del mondo: entrambi sono finiti nella ghiaia, con Marquez che si è rialzato tenendosi dolorante la spalla destra. Come spiegato a Sky da Angel Charte, direttore medico della MotoGp, dai primissimi accertamenti eseguiti al centro medico del circuito è emersa una microfrattura alla clavicola destra. Una Rac dovrà confermare l'entità del danno e Marc Marquez vuole eseguirla a Madrid, ha fatto sapere Charte. Il campione del mondo partirà, dunque, quanto prima per la Spagna.
Le qualifiche e la gara Sprint
Bezzecchi, come detto, era partito in pole position, facendo registrare durante le qualifiche anche il record della pista a Mandalika. Alle sue spalle si erano piazzati Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Nono Marc Marquez e sedicesimo Bagnaia, di nuovo in crisi, che non ha superato il Q1. Bezzecchi aveva trionfato anche nella gara Sprint, sempre davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Lontane le due Ducati ufficiali, con Marc Marquez settimo e Bagnaia 14esimo. L'Italiano si era anche lasciato andare alla delusione ai microfoni di Sky Sport: "Cosa non è andato? Vorrei sapere anch'io. Una settimana fa avevo fatto il Bezzecchi della situazione: pole da record, vittoria nella Sprint e nella gara. Ora mi ritrovo a prima del test di Misano. Non c'è modo di spingere: quando provo a spingere, ho molti movimenti. Durante la gara, tante volte sono rimasto senza freni. A volte ho dovuto chiudere il gas sul dritto. Ho solo portato avanti la gara e sono arrivato alla fine. Ho preso 30 secondi dal primo e 13 secondi dal penultimo. Quindi, vorrei sapere anch'io cosa è successo".
Moto 3, Rueda campione del mondo
A Mandalika lo spagnolo José Antonio Rueda (team Red Bull KTM Ajo) vince gara e titolo di campione del mondo in classe Moto3 con quattro gare di anticipo. Con lui salgono sul podio due italiani: Luca Lunetta, che torna a gioire dopo l'infortunio di Assen, e Guido Pini, per la prima volta tra i primi tre al traguardo. Partito dalla nona posizione sulla griglia, Rueda - originario di Siviglia, 20 anni il prossimo 29 ottobre - ha rimontato andando a cogliere il decimo successo stagionale e il suo primo Mondiale.
Moto2, ancora tutto aperto
A vincere a Mandalika, nella categoria Moto2, è Diogo Moreira: una gara importante per il pilota brasiliano, che con il trionfo in Indonesia tiene ancora aperta la lotta per il Mondiale. Scattato benissimo al via, Moreira ha dominato la gara, mentre il leader del campionato Manuel Gonzalez, partito dalla seconda fila, si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo Izan Guevara e quarto Aron Canet, altro contendente per il titolo.
