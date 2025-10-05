MotoGp Indonesia, vince Aldeguer. Incidente tra Marquez e Bezzecchi

L'incidente tra Bezzecchi e Marquez si è consumato subito al primo giro. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole position ma superato subito da diversi avversari, nella foga di recuperare posizioni ha tamponato il campione del mondo: entrambi sono finiti nella ghiaia, con Marquez che si è rialzato tenendosi dolorante la spalla destra. Come spiegato a Sky da Angel Charte, direttore medico della MotoGp, dai primissimi accertamenti eseguiti al centro medico del circuito è emersa una microfrattura alla clavicola destra. Una Rac dovrà confermare l'entità del danno e Marc Marquez vuole eseguirla a Madrid, ha fatto sapere Charte. Il campione del mondo partirà, dunque, quanto prima per la Spagna.

Le qualifiche e la gara Sprint

Bezzecchi, come detto, era partito in pole position, facendo registrare durante le qualifiche anche il record della pista a Mandalika. Alle sue spalle si erano piazzati Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Nono Marc Marquez e sedicesimo Bagnaia, di nuovo in crisi, che non ha superato il Q1. Bezzecchi aveva trionfato anche nella gara Sprint, sempre davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Lontane le due Ducati ufficiali, con Marc Marquez settimo e Bagnaia 14esimo. L'Italiano si era anche lasciato andare alla delusione ai microfoni di Sky Sport: "Cosa non è andato? Vorrei sapere anch'io. Una settimana fa avevo fatto il Bezzecchi della situazione: pole da record, vittoria nella Sprint e nella gara. Ora mi ritrovo a prima del test di Misano. Non c'è modo di spingere: quando provo a spingere, ho molti movimenti. Durante la gara, tante volte sono rimasto senza freni. A volte ho dovuto chiudere il gas sul dritto. Ho solo portato avanti la gara e sono arrivato alla fine. Ho preso 30 secondi dal primo e 13 secondi dal penultimo. Quindi, vorrei sapere anch'io cosa è successo".