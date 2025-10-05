F1, Gp Singapore: vince Russell davanti a Verstappen e Norris

George Russell, al volante della Mercedes, ha conquistato la vittoria nel Gran premio di Singapore, 187esima prova del mondiale di Formula 1. Sul secondo gradino del podio è salito Max Verstappen con la Red Bull, mentre al terzo posto si è classificato Lando Norris su McLaren.

Titolo Costruttori per la McLaren

La McLaren grazie al terzo e quarto posto dei suoi due piloti, conquista aritmeticamente il secondo titolo Costruttori consecutivo, il decimo titolo costruttori del team di Woking. Il successo di Russell rilancia la Mercedes nella lotta per il secondo posto Costruttori e accorcia leggermente il distacco da Verstappen nella classifica piloti. Ferrari in difficoltà anche a Singapore con Lewis Hamilton, che ha rischiato il ritiro nel finale per problemi ai freni ed è investigato dalla Fia per Track limits. La F1 torna ad Austin dal 17 al 19 ottobre.

Russell: “È fantastico, sono grato al team"



“È davvero fantastico, due anni fa qui avevo sprecato un'opportunità ma direi che ora abbiamo compensato. Sono grato al team che ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo da dove sia arrivata questa prestazione. Venerdì era stata una giornata molto difficile, ma sabato in Q3 mi sono sentito molto meglio”, ha commentato il pilota della Mercedes, George Russell, dopo il trionfo nel Gran Premio di Singapore di Formula 1.

Verstappen: “Gara più difficile di quanto pensassi”



"Partendo sul lato sporco della griglia ho optato per qualcosa di diverso. Senza provare qualcosa di particolare, resti lì alla prima curva. Ci abbiamo provato, ma non è andata. Poi abbiamo semplicemente pensato a sopravvivere con le gomme. La gara è stata più difficile di quanto pensassi. Dobbiamo capire perché alcune cose sono andate storte. Credo il secondo posto fosse il massimo che potessimo ottenere”, ha detto il pilota della Red Bull.