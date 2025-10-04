Formula 1, qualifiche Gp Singapore: a Russell la pole position

Il pilota della Mercedes, con il record della pista, partirà davanti a tutti nel Gp in programma domani, 5 ottobre. Dietro di lui Verstappen e Piastri. Sesta e settima le due Ferrari

George Russell ha conquistato la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. Al fianco della sua Mercedes, in prima fila, ci sarà la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila, invece, la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di Kimi Antonelli. Terza fila, quindi per Lando Norris e Lewis Hamilton. L'altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla settima posizione. Il GP è in programma domani, domenica 5 ottobre, alle 14 live su Sky e in streaming su NOW.

I tempi delle qualifiche

Ecco , dunque, i tempi finali fatto registrare in pista. Russell conquista la pole in 1'29"158, tra l'altro nuovo record della pista, precedendo l'olandese Verstappen (1'29"340) e il leader del mondiale, l'australiano Piastri (1'29"524). Quarto posto per Antonelli (1'29"537) che si lascia alle spalle Norris (1'29"586), con Hamilton (1'29"688) sesto davanti al monegasco Leclerc (1'29"784).

Russell: "Fantastico essere in pole"

"E' fantastico essere in pole position qui. Ieri era stata una giornata molto impegnativa, ma è bello reagire e ottenere un grande risultato oggi. Ci aspetta una gara lunga e molto dura, ma la macchina ha fatto dei progressi già da ieri pomeriggio. Singapore non è mai stata la miglior pista per me, dovrò tenere d'occhio chi partirà al mio fianco". Queste le parole del pilota della Mercedes, George Russell, dopo aver conquistato la pole position del Gp di Singapore, davanti al 4 volte campione del mondo Max Verstappen.