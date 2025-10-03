SuperEroica 2025, il ciclismo sociale della Fondazione Allianz

Tutti i “SuperEroici” partecipano al percorso di 46 km di domenica 5 ottobre, mentre un gruppo più ristretto affronta il percorso “Medio Crete Senesi” da 135 km di sabato 4. Il gruppo di ragazzi con disabilità percorrerà L'Eroica lungo le strade del Chianti e del Val d'Orcia. Anche all’edizione 2025 parteciperà Fabio Triboli, medaglia d’oro di paraciclismo ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008 ascolta articolo

Il 4 e il 5 ottobre il "Team SuperEroica", un gruppo di ragazzi con disabilità provenienti da tutta Italia, è pronto a "salire in sella" e percorrere L’Eroica, lungo le strade che attraversano il Chianti e la Val d’Orcia. Con bici e abbigliamento d'epoca insieme a migliaia di ciclisti, compieranno un'impresa che va oltre ogni barriera con il supporto e il coordinamento della Fondazione Allianz UMANA MENTE e di L’Eroica di Gaiole in Chianti. Un weekend di grandi emozioni, un gruppo di ragazzi che – per il quarto anno consecutivo – vogliono aprire la strada anche ad altri, per poter partecipare a corse e ad eventi sportivi come questi, abbattendo barriere importanti e dimostrando come lo sport possa essere veicolo di inclusione.

Fondazione Allianz UMANA MENTE Ritorna il progetto di ciclismo sociale che la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha avviato nel 2022, avvalendosi della fondamentale collaborazione de L’Eroica di Gaiole in Chianti, che supporta il Team a tal punto che la partecipazione di questi ragazzi è diventata parte del proprio impegno sociale. La fondazione corporate di Allianz in Italia, presieduta da Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., è nata nel 2001 per sostenere progetti di integrazione in particolare a favore dei giovani in difficoltà e delle persone con disabilità. "Siamo orgogliosi di sostenere il Team SuperEroica, - ha dichiarato Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione – perché rappresenta l'opportunità per i ragazzi con disabilità di vivere un'esperienza unica, e soprattutto perché è un progetto che sottolinea l'importanza di creare spazi in cui tutti possano esprimere il proprio talento e sentirsi parte di una comunità solidale e unita."

Il Team dei "SuperEroici" La Fondazione Allianz UMANA MENTE coordina il Team dei "SuperEroici", un'unica squadra composta da oltre trenta persone, ne supporta gli allenamenti e offre vitto e alloggio a tutto il gruppo durante le giornate della manifestazione ciclistica. Tutti i "SuperEroici" partecipano al percorso di 46 km di domenica 5 ottobre, mentre un gruppo più ristretto affronta il percorso "Medio Crete Senesi" da 135 km di sabato 4. Prima della partenza della competizione, i ragazzi sono "tenuti a battesimo" da Giancarlo Brocci, ideatore de L'Eroica, che incontra il Team per uno speciale augurio. Oltre al patron de L'Eroica, il progetto può vantare altri importanti sostenitori. Infatti, il lucchese Roberto Lencioni, in arte "Carube", considerato uno dei migliori meccanici del ciclismo professionistico italiano, nonché storico meccanico di Mario Cipollini, cura la supervisione tecnica delle bici d'epoca prima della gara. Anche Cicli Drali Milano, rinomato negozio di biciclette meneghino, sostiene il progetto fornendo biciclette d'epoca e percorrendo le colline senesi insieme ai SuperEroici. Tra le presenze nel "Team SuperEroica", anche all'edizione 2025 parteciperà Fabio Triboli, medaglia d'oro di paraciclismo ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008.