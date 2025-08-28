Disabilità e dsa: la scuola può colmare il divario di classe sociale?

Le diagnosi salgono: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia per il prossimo anno altre assunzioni sul sostegno e propone il nuovo “docente per l’inclusione”. Ma la formazione dei docenti è ancora insufficiente e molti pedagogisti temono “che gli studenti continuino a essere portati fuori dalle classi”. A che punto siamo con l’inclusione scolastica