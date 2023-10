SuperEroica, il progetto di ciclismo sociale di Allianz UMANA MENTE

La Fondazione Allianz UMANA MENTE, in collaborazione con L’Eroica, ha organizzato la II edizione della “SuperEroica”, il progetto di ciclismo sociale avviato per la prima volta lo scorso anno per permettere anche alle persone con disabilità di partecipare al famoso evento ciclistico “storico”

Torna per il secondo anno la SuperEroica, un progetto di ciclismo sociale organizzato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE per permettere a persone con disabilità di partecipare all'evento ciclistico storico fondato nel 1997. L'Eroica nasce infatti 25 anni fa a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, per rievocare il ciclismo storico con biciclette e abbigliamento d’epoca, lungo le panoramiche ed impegnative strade sterrate che si snodano tra i vigneti e gli uliveti del Chianti e della Val d’Orcia. Un grande raduno, che quest’anno si è articolato in cinque percorsi (dal più lungo di 212,5 km alla “passeggiata” di 46 km) programmati il 30 settembre e il 1° ottobre. Gli appassionati sono giunti da ogni angolo del mondo per percorrere le strade che attraversano le magnifiche colline toscane; una gara senza vincitori né vinti che, nuovamente quest’anno, grazie al contributo della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha assunto anche un importante significato sociale.