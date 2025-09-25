Tokyo, Alcaraz si fa male ad una caviglia ma poi riprende. VIDEO

Momenti di paura per Carlos Alcaraz nel corso del suo match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo. Lo spagnolo è sceso in campo contro l'argentino Sebastian Baez e durante il quinto game del primo set ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. Immediatamente il tennista iberico si è sdraiato a terra, dolorante, per alcuni minuti. Poi, però, Alcaraz si è rialzato ed ha proseguito il match dopo l'intervento dei medici, giocando con una vistosa fasciatura alla caviglia. Il match, comunque, è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 5-4 al primo set per lo spagnolo attualmente numero uno del mondo, dopo il recente sorpasso su Jannik Sinner. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.