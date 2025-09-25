Tokyo, Alcaraz si fa male ad una caviglia ma poi riprende. VIDEO

Nel corso del match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo, lo spagnolo sfida l'argentino Sebastian Baez. Durante il quinto game del primo set, però, Alcaraz accusa un problema alla caviglia sinistra Medicato e con una vistosa fasciatura, il numero uno del mondo prosegue la sfida, sospesa poi per pioggia
Momenti di paura per Carlos Alcaraz nel corso del suo match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo. Lo spagnolo è sceso in campo contro l'argentino Sebastian Baez e durante il quinto game del primo set ha accusato un problema alla caviglia sinistra dopo un cambio di direzione. Immediatamente il tennista iberico si è sdraiato a terra, dolorante, per alcuni minuti. Poi, però, Alcaraz si è rialzato ed ha proseguito il match dopo l'intervento dei medici, giocando con una vistosa fasciatura alla caviglia. Il match, comunque, è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 5-4 al primo set per lo spagnolo attualmente numero uno del mondo, dopo il recente sorpasso su Jannik Sinner. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
©Ansa
Carlos Alcaraz, chi è il tennista che a vent'anni ha vinto Wimbledon
Il talento di Murcia è nato il 5 maggio 2003. Con un’ascesa fulminea si è già imposto come uno dei giocatori più forti del circuito. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Slam vincendo lo Us Open ed è diventato il più giovane tennista nella storia a raggiungere il numero 1 della classifica ATP. Nel 2023 ha trionfato sull’erba londinese