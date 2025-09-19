Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Milano aperti i primi official store di Milano Cortina 2026

Sport

Dopo il successo del temporary shop a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 inaugura due nuovi punti vendita nel cuore del capoluogo lombardo

ascolta articolo

Sono in Largo Cairoli e in piazza San Babila i nuovi negozi ufficiali di Milano Cortina 2026: due luoghi di incontro per tutti gli appassionati che potranno vivere da vicino il countdown verso i Giochi. Gli spazi, scelti per la loro collocazione strategica, saranno il luogo dove tutti gli appassionati delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi potranno da ora trovare gadget e ricordi unici del grande evento sportivo che tornerà in Italia tra cinque mesi.

Dagli iconici pins fino all’abbigliamento: i punti vendita offriranno una vasta gamma di merchandising ufficiale Milano Cortina 2026. Il pubblico troverà una selezione di prodotti, tra i quali felpe, t-shirt, giacche e anche una collezione dedicata ai più piccini. Per gli amanti degli accessori ci saranno poi cappellini, borse, tazze, spille, magneti, portachiavi e monete da collezione. Non mancheranno ovviamente le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, insieme ai Flo, i piccoli amici degli ermellini simbolo dei Giochi.

Vedi anche

Olimpiadi invernali 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Come candidarsi

Sport: Ultime notizie

A Milano aperti i primi official store di Milano Cortina 2026

Sport

Dopo il successo del temporary shop a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Organizzatore dei Giochi...

Champions League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Sport

Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le...

Champions League, Manchester City-Napoli: 2-0. Gol e highlights

Sport

Gli uomini di Antonio Conte, rimasti in 10 dopo 21 minuti, per l'espulsione di Di Lorenzo, sono...

Calcio, ipotesi due stadi a Roma per gli Europei del 2032

Sport

Il campionato sarà ospitato da Italia e Turchia e anche Istanbul avrà due stadi. La notizia è...

Mondiali volley maschile, Italia-Ucraina 3-0 e vola agli ottavi

Sport

Vittoria netta per gli azzurri che avanzano nel torneo. La prossima sfida è con l'Argentina,...

Sport: I più letti