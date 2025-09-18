Mondiali volley maschile, Italia-Ucraina 3-0 e vola agli ottavi

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali volley maschile 2025, l'Italia batte l'Ucraina 3-0 e vola agli ottavi

Vittoria netta per gli azzurri che avanzano nel torneo. La prossima sfida è con l'Argentina, domenica 21 settembre

L'Italia ha battuto l'Ucraina e ha conquistato così gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley 2025. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 gli avversari con i parziali di 25-21, 25-22, 25-18. Gli azzurri passano così come secondi del girone F. Agli ottavi, che sono in programma domenica 21 settembre, affronteranno l'Argentina (IL RACCONTO DI SKY SPORT).

La cronaca del match

L'Italia, che era reduce dalla sconfitta con il Belgio, ha subito messo pressione agli avversari e, in tutti e tre i set, si è imposta con un gioco aggressivo. Il secondo set è stato il più combattuto, con le due squadre che hanno giocato punto su punto e che sono sempre state molto vicine come punteggio. Dopo la vittoria del secondo set, gli azzurri non hanno avuto cali di concentrazione e sono riusciti a chiudere la partita che li ha fatti approdare alla fase succesiva del mondiale: agli ottavi incontreranno l'Argentina, prima classificata del girone C.

