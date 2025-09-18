Mondiali volley maschile, Italia-Ucraina 3-0 e vola agli ottavi

L'Italia ha battuto l'Ucraina e ha conquistato così gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley 2025. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 gli avversari con i parziali di 25-21, 25-22, 25-18. Gli azzurri passano così come secondi del girone F. Agli ottavi, che sono in programma domenica 21 settembre, affronteranno l'Argentina ( IL RACCONTO DI SKY SPORT ).

La cronaca del match

L'Italia, che era reduce dalla sconfitta con il Belgio, ha subito messo pressione agli avversari e, in tutti e tre i set, si è imposta con un gioco aggressivo. Il secondo set è stato il più combattuto, con le due squadre che hanno giocato punto su punto e che sono sempre state molto vicine come punteggio. Dopo la vittoria del secondo set, gli azzurri non hanno avuto cali di concentrazione e sono riusciti a chiudere la partita che li ha fatti approdare alla fase succesiva del mondiale: agli ottavi incontreranno l'Argentina, prima classificata del girone C.