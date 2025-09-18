Esplora tutte le offerte Sky
Douglas Costa, mandato d'arresto in Brasile per l'ex Juve: Sydney FC rescinde il contratto

Sport

La condanna per non aver pagato gli alimenti. I mancati assegni di mantenimento hanno creato un debito di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari)

ascolta articolo

Un tribunale di Porto Alegre, in Brasile, ha disposto l'arresto per un debito di assegni di mantenimento di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari) per Douglas Costa, ex giocatore della nazionale brasiliana e di club come Bayern Monaco e Juventus.

Il giocatore già condannato per mancato pagamento alimenti

Il Sydney FC, l'ultimo club di Costa in Australia, ieri ha annunciato la risoluzione del contratto dell'atleta di 35 anni. La società ha spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo, motivata dalle "problematiche legali e personali in corso" che il brasiliano sta affrontando nel suo Paese d'origine. Costa aveva già precedenti penali per mancato pagamento degli alimenti. Nel 2023, mentre giocava per i Los Angeles Galaxy negli Stati Uniti, un tribunale brasiliano aveva ordinato la sua detenzione per lo stesso motivo. 

Non paga gli alimenti, mandato d'arresto in Brasile per Douglas Costa

