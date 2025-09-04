Fabio Quagliarella e il caso stalking: "Otto anni d'inferno"

L'ex attaccante di Sampdoria, Torino, Juventus e Napoli racconta al Corriere della Sera l'incubo vissuto per otto anni e che ne ha pesantemente condizionato la carriera. A perseguitarlo un ex poliziotto, che all'epoca reputava un amico. "Papà aveva messo le lettere una sull’altra, sono alte più di un metro. Prima o poi le brucerò" ascolta articolo

La carriera di Fabio Quagliarella racconta di 182 gol in Serie A e una carriera trascorsa costantemente ad alti livelli. Ma nel passato dell'ex attaccante di Sampdoria, Torino, Juventus e Napoli c'è anche l'incubo dello stalking, vissuto sulla propria pelle dall'ex calciatore napoletano negli anni migliori della sua vita sportiva. Una vicenda già raccontata più volte in passato e della quale Quagliarella ha fornito nuovi dettagli in un'intervista concessa al Corriere della Sera, raccontando di come a perseguitarlo fosse quello che all'epoca reputava un amico.

Minacce di morte e accuse infamanti Per anni Quagliarella ha ricevuto lettere minatorie, accuse infamanti e vere e proprie intimidazioni. L’autore? Un uomo che frequentava la sua abitazione, un poliziotto della postale, capace di mascherarsi da amico mentre alimentava l’incubo. "Ci diceva che ci stava aiutando a scoprire chi fosse lo stalker. In realtà era lui", ha raccontato l'ex attaccante della Nazionale. Tra i ricordi più dolorosi, minacce di morte al padre, un finto feretro lasciato sotto casa con la sua foto e persino lettere inviate alle società di calcio per screditarlo. Una pressione costante che ha lasciato cicatrici profonde: "È stato un buco nero di otto anni. Ero in campo ma la testa era altrove, sempre con la paura che potesse succedere qualcosa alla mia famiglia".