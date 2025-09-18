Calcio, ipotesi due stadi a Roma per gli Europei del 2032

Il campionato sarà ospitato da Italia e Turchia e anche Istanbul avrà due stadi. La notizia è emersa in un incontro svoltosi oggi nella Capitale tra il sindaco Gualtieri, l'Uefa, la Federcalcio e la Roma

Per gli Europei di calcio del 2032 a Roma potrebbero esserci due stadi. Il campionato sarà ospitato in tandem da Italia e Turchia e anche nella città di Istanbul gli stadi che faranno da teatro alle squadre saranno due. L'ipotesi, come apprende l'Ansa, è emersa nel corso di un incontro svoltosi oggi nella Capitale tra il sindaco Gualtieri, la Uefa, la Federcalcio e il club giallorosso. La riunione, riferiscono fonti informate e concordanti, "ha avuto esiti positivi, e gli impianti in questione sarebbero l'Olimpico e lo stadio per il quale la Roma ha attivato la procedura di costruzione".