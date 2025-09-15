Franzoso resta in coma dopo caduta su sci. I genitori volano in Cile

Esplora tutte le offerte Sky
Matteo Franzoso resta in coma dopo la caduta sugli sci. I genitori volano in Cile

Sport
L'atleta genovese di 25 anni resta in coma farmacologico indotto a seguito di un importante trauma cranico riportato in una caduta avvenuta durante un allenamento lo scorso sabato sulla pista di La Parva sulle Ande cilene. Le sue condizioni sono stazionarie ma la prognosi è riservata

Seconda notte in ospedale a Santiago, in Cile,  per lo sciatore italiano Matteo Franzoso che, lo scorso sabato, è caduto durante un allenamento battendo la testa e ripotando un grave trauma cranico. I medici dell'ospedale lo hanno indotto al coma farmacologico e la prognosi resta riservata. Intanto i genitori sono arrivati in Cile. L'atleta, classe 1999, compie 26 anni domani. 

Cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni, Matteo - che si stava allenando sulla pista di La Parva sulle Ande cilene - sarebbe finito contro una staccionata dopo una curva. Sabato ha raggiunto Santiago il fratello Michele di 24 anni mentre i genitori, papà Marcello e mamma Olga, stanno raggiungendo la capitale. Ieri gli altri azzurri, da Dominik Paris a Mattia Casse, da Christof Innerhofer a Florian Schieder, hanno deciso per rispetto di non allenarsi. Sul piano sanitario non ci sono aggiornamenti. Il medico della squadra italiana sul posto è in contatto con il dottor Andrea Panzeri, responsabile medico della Fisi.

Il messaggio del Siaf

Il Sindacato italiano autonomo finanzieri (Siaf), "esprime la più sincera vicinanza e il pieno sostegno al collega e atleta delle Fiamme Gialle, Matteo Franzoso, rimasto vittima di un grave incidente durante un allenamento in Cile e attualmente ricoverato". Il sindacato ha aggiunto, "In questo momento di grande apprensione, l'intera famiglia del Siaf si stringe con affetto a Matteo e alla sua famiglia, condividendone la preoccupazione e la speranza". Il Siaf ha concluso: "Siamo certi che la sua determinazione, il coraggio e la forza che lo hanno sempre contraddistinto possano accompagnarlo nel percorso di recupero e guidarlo verso il superamento di questa difficile prova".

