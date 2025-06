Cile, la neve ricopre Atacama: il deserto più arido al mondo

Una nevicata del genere, secondo i responsabili dell'osservatorio astronomico ALMA, non si vedeva da più di 10 anni, soprattutto perché fenomeni atmosferici di questo tipo sono più comuni oltre i 5000 metri

Un evento climatico che ha del surreale: il deserto di Atacama, considerato il più arido del pianeta, è stato imbiancato dalla neve. L'osservatorio astronomico ALMA ha diffuso sui social le immagini girate ad un’altitudine di 2900 metri che hanno fatto rapidamente il giro del web. “Il deserto di Atacama, il più secco al mondo, è coperto di neve”, questo l’annuncio su X dell’osservatorio situato alle pendici della Cordigliera delle Ande. Una nevicata del genere, secondo i responsabili di ALMA, non si vedeva da più di 10 anni, soprattutto perché fenomeni atmosferici di questo tipo sono più comuni oltre i 5000 metri.

Le cause del fenomeno atmosferico

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Tercera l’evento sarebbe stato causato da una forte instabilità atmosferica che ha colpito diverse regioni del nord cileno. Il meteorologo Elio Brufort della Direzione meteorologica cilena, intervistato dal giornale, ha spiegato come un “nucleo freddo” di passaggio abbia generato le condizioni per la nevicata e abbia spinto le autorità ad attivare un allerta per forti raffiche di vento nella regione di Antofagasta.