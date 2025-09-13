MotoGp Misano, le qualifiche: pole a Bezzecchi. Alle 15 la Sprint

Sport

Il pilota torinese della Ducati ha vinto per due anni consecutivi (2022 e 2023) il titolo nella classe regina del Motomondiale. Nel 2024 invece è arrivato secondo dietro Martin. La vittoria europea a 12 anni, l’incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: ecco chi è l'uomo che ha riportato al trionfo la Ducati