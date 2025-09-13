Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp Misano, qualifiche: pole a Bezzecchi, poi A. Marquez e Quartararo. Alle 15 Sprint

Sport

Al Gran Premio di San Marino il pilota italiano dell'Aprilia partirà dalla prima posizione. Le due Ducati ufficiali partiranno dalla quarta posizione con Marc Marquex e dall'ottava con Pecco Bagnaia

ascolta articolo

La pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp, prevista domani domenica 14 settembre, e nella gara Sprint, che si terrà alle 15 di questo pomeriggio, è stata conquistata dall'Aprilia di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano, che scatterà quindi dalla prima posizione, ha preceduto la la Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Solo quarta la Ducati ufficiale del leader del Mondiale Marc Marquez, mentre partirà dall'ottava casella Francesco Bagnaia.

FOTOGALLERY

Ansa/Twitter/Getty

1/16
Sport

Pecco Bagnaia: dalle minimoto alle vittorie dei Mondiali. FOTOSTORIA

Il pilota torinese della Ducati ha vinto per due anni consecutivi (2022 e 2023) il titolo nella classe regina del Motomondiale. Nel 2024 invece è arrivato secondo dietro Martin. La vittoria europea a 12 anni, l’incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: ecco chi è l'uomo che ha riportato al trionfo la Ducati

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Salisburgo, morta investita da Tir promessa pattinaggio altoatesina

Sport

L'incidente è avvenuto giovedì scorso, ma l'identità della vittima è emersa solo...

Mondiali di Atletica a Tokyo, Palmisano argento nella 35 km di marcia

Sport

La marciatrice azzurra ha concluso la gara in 2 ore 42'24. Medaglia d'oro alla spagnola...

MotoGp Misano, le qualifiche: pole a Bezzecchi. Alle 15 la Sprint

Sport

Al Gran Premio di San Marino il pilota italiano dell'Aprilia partirà dalla prima posizione. Le...

Djokovic lascia la Serbia e va in Grecia: rottura col governo Vucic

Sport

Falso patriota, vergogna nazionale, traditore. Questi sono solo alcuni degli appellattivi...

Mondiali 2026, biglietti in vendita: come acquistarli

Sport

La prima fase ha preso il via sul sito della Fifa il 10 settembre. ll 19 la stessa...

Sport: I più letti