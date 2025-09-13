MotoGp Misano, le qualifiche: pole a Bezzecchi. Alle 15 la Sprint

Al Gran Premio di San Marino il pilota italiano dell'Aprilia partirà dalla prima posizione. Le due Ducati ufficiali partiranno dalla quarta posizione con Marc Marquex e dall'ottava con Pecco Bagnaia
La pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp, prevista domani domenica 14 settembre, e nella gara Sprint, che si terrà alle 15 di questo pomeriggio, è stata conquistata dall'Aprilia di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano, che scatterà quindi dalla prima posizione, ha preceduto la la Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Solo quarta la Ducati ufficiale del leader del Mondiale Marc Marquez, mentre partirà dall'ottava casella Francesco Bagnaia.
Ansa/Twitter/Getty
