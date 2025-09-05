Esplora tutte le offerte Sky
Media: "Bjorn Borg in un'autobiografia racconta di avere un tumore"

Sport
L'ex campione, 69 anni, ha dominato il mondo del tennis maschile negli anni Settanta, vincendo per ben sei volte l'Open di Francia e per cinque volte a Wimbledon. Secondo la testata svedese Expressen, la rivelazione è inserita in una sua autobiografia di prossima uscita. La zona interessata sarebbe la prostata

Bjorn Borg sarebbe affetto da un tumore, secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Expressen. L'ex tennista svedese, infatti, sottolinea la testata, ha dichiarato di avere un cancro. Lo ha spiegato nella sua prossima autobiografia, dal titolo "Heartbeats" in uscita il prossimo 18 settembre", scrive ancora Expressen, facendo riferimento alla presentazione del libro su amazon.it, dove si cita una nuova sfida per l'ex giocatore, "la più importante, e non ancora completata, contro il tumore". Stando a quanto rivelato, ad essere interessata sarebbe la prostata.

Il dominio nel tennis negli anni '70

Borg, 69 anni, ha dominato il mondo del tennis maschile negli anni Settanta, vincendo per ben sei volte l'Open di Francia e per cinque volte a Wimbledon. Soprannominato "Ice" Borg in riferimento alla sua freddezza in campo, l'atleta aveva comunicato in maniera inattesa il suo ritiro nel gennaio 1983, all'età di 26 anni. Nel 1991, aveva fatto un breve, ma infruttuoso, ritorno sui campi. 

Il riferimento alla malattia

Il riferimento al tumore, sempre secondo le indiscrezioni, compare nella "quarta di copertina" dell'edizione italiana del libro di Borg, intitolato "Battiti: Un'autobiografia" che è visibile anche su Amazon.it. Si tratta di una frase che è riportata dal quotidiano svedese: "... Fino all'ultima sfida, la più importante, non ancora conclusa: quella contro un cancro". Pubblicato da Rizzoli, il volume dovrebbe uscire il 25 settembre, una settimana dopo l'edizione in inglese, che come detto è attesa per il 18. 

