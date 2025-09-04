Semifinali Us Open, quando giocano Sinner-Aliassime e Alcaraz-Djokovic

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre le due sfide che designeranno i finalisti dell'ultimo Slam stagionale: si parte dall'incontro tra lo spagnolo e il serbo, in campo alle 21 ora italiana. Poi toccherà al numero 1 del mondo, non prima dell'1

Dopo la vittoria in tre set su Lorenzo Musetti, Jannik Sinner tornerà in campo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre per la seconda semifinale degli Us Open contro Felix Auger-Aliassime. L'appuntamento, indicativamente, sarà non prima dell'1 ora italiana, sull'Arthur Ashe Stadium. I precedenti dicono 2-1 per il canadese, ma Jannik ha vinto il recente confronto a Cincinnati. Chi vince affronterà in finale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. La sfida è in programma alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Solo a seguito della prima semifinile, toccherà a Sinner scendere nuovamente in campo, nel cuore della notte italiana.