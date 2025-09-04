Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Semifinali Us Open, quando giocano Sinner-Auger Aliassime e Alcaraz-Djokovic: gli orari

Sport

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre le due sfide che designeranno i finalisti dell'ultimo Slam stagionale: si parte dall'incontro tra lo spagnolo e il serbo, in campo alle 21 ora italiana. Poi toccherà al numero 1 del mondo, non prima dell'1

ascolta articolo

Dopo la vittoria in tre set su Lorenzo Musetti, Jannik Sinner tornerà  in campo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre per la seconda semifinale degli Us Open contro Felix Auger-Aliassime. L'appuntamento, indicativamente, sarà non prima dell'1 ora italiana, sull'Arthur Ashe Stadium. I precedenti dicono 2-1 per il canadese, ma Jannik ha vinto il recente confronto a Cincinnati. Chi vince affronterà in finale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. La sfida è in programma alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Solo a seguito della prima semifinile, toccherà a Sinner scendere nuovamente in campo,  nel cuore della notte italiana.

Sport: Ultime notizie

Semifinali Us Open, quando giocano Sinner-Aliassime e Alcaraz-Djokovic

Sport

Tra venerdì 5 e sabato 6 settembre le due sfide che designeranno i finalisti dell'ultimo Slam...

Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

Sport

Il numero uno al mondo ha battuto il tennista toscano in due ore per 6-1, 6-4, 6-2. Una vittoria...

Us Open, Auger-Aliassime in semifinale contro vincente Sinner-Musetti

Sport

Attesa per il derby italiano che si disputerà in nottata: chi trionferà incontrerà il...

Pallavolo, Mondiali: Italia-Polonia 3-0. Azzurre in semifinale

Sport

Le azzurre di Velasco hanno conquistato l'accesso alle semifinali della rassegna iridata...

Us Open, Alcaraz in semifinale trova Djokovic. Vincono Errani-Paolini

Sport

 Lo spagnolo avanza agilmente in tre set, eliminando il ceco numero 21 al mondo (6-4, 6-2,...

Sport: I più letti