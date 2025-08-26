Mondiali di volley, Italia-Belgio 3-1: azzurre agli ottavi da prime

Ora per le azzurre Germania o Polonia

Attimi d'ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia, che nel corso del quarto set è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è utto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro poi vinto. "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra" - le sue parole - "anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio". Ora l'avversaria degli ottavi sarà la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche e Danesi scherza: "Speriamo di batterle anche a carte, in aereo..") o la Polonia. "La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l'abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo".