Mondiali di volley, Italia-Belgio 3-1: azzurre agli ottavi da prime

Mondiali di volley femminile, Italia-Belgio 3-1: azzurre agli ottavi da prime

Sport
©Getty

Si allunga la striscia-record di vittorie ininterrotte delle azzurre: ora sono 32. Agli ottavi le ragazze di Velasco affronteranno una tra Germania e Polonia

ascolta articolo

Ancora una vittoria per l'Italia femminile di pallavolo che, con il 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18) contro il Belgio nel terzo match della Pool B dei mondiali in Thailandia, allunga la striscia-record di vittorie ininterrotte, che ora sono 32. Grazie a questo successo a Phuket, le azzurre guadagnano l'acceso agli ottavi dei Mondiali da prime del girone.

Ora per le azzurre Germania o Polonia

Attimi d'ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia, che nel corso del quarto set è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è utto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro poi vinto.   "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra" - le sue parole - "anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio". Ora l'avversaria degli ottavi sarà la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche e Danesi scherza: "Speriamo di batterle anche a carte, in aereo..") o la Polonia. "La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l'abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo".

