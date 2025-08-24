Mondiali volley in Thailandia, Italia-Cuba 3-0: le Azzurre agli ottavi

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali volley femminile in Thailandia, Italia-Cuba 3-0: le Azzurre agli ottavi

La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le campionesse olimpiche torneranno in campo martedì 26 agosto alle 12

Trentunesimo successo consecutivo per l'Italvolley. Ai Mondiali in corso in Thailandia, le Azzurre del ct Julio Velasco hanno battuto Cuba 3-0 (25-9, 25-8, 25-16 i parziali, in poco più di un'ora di gioco), guadagnando già l'accesso agli ottavi di finale del torneo. La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le campionesse olimpiche torneranno in campo martedì 26 agosto alle 12.

