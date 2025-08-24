Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marc Márquez travolgente in Ungheria: doppietta al Balaton Park con Acosta e Bezzecchi

Sport

Marc Márquez trionfa al Balaton Park vincendo sia la Sprint che la gara principale, con Acosta e Bezzecchi sul podio. Martin ottiene un ottimo quarto posto, Bagnaia è nono e Alex Márquez chiude quattordicesimo

ascolta articolo

Marc Márquez ha centrato un altro successo impressionante imponendosi in solitaria nel Gran Premio d’Ungheria a Balaton Park. Lo spagnolo del team Ducati Lenovo ha conquistato il primo posto, precedendo il connazionale Pedro Acosta (KTM) e l’italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).  Alle spalle del podio, Jorge Martín (Aprilia), campione del mondo in carica, si è piazzato quarto, davanti a Luca Marini (Honda) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro". Marc Marquez commenta così, a caldo dopo l'arrivo, la sua vittoria nel Gp d'Ungheria.

 

Consolidamento in vetta per Marquez

Il ducatista Francesco Bagnaia, partito nelle retrovie, ha concluso in nona posizione con un distacco di quasi 15 secondi dalla vetta. Álex Márquez, con la Ducati Gresini, ha chiuso invece al 14º posto. Con questo risultato, Marc Márquez consolida la vetta della classifica iridata a quota 455 punti, staccando il fratello Alex di 185 lunghezze — un vantaggio che mette ancora più in luce la sua supremazia stagionale.

Sport: Ultime notizie

Márquez domina a Budapest, decimo trionfo stagionale

Sport

Marc Márquez trionfa al Balaton Park vincendo sia la Sprint che la gara principale, con Acosta e...

Mondiali volley in Thailandia, Italia-Cuba 3-0: le Azzurre agli ottavi

Sport

La terza partita contro il Belgio sarà decisiva per chiudere al primo posto il girone: le...

Serie A: vincono Napoli e Roma, Milan perde contro la Cremonese. VIDEO

Sport

Il campionato 2025-2026 è ripartito con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in...

Partite Serie A

Vuelta di Spagna, Philipsen vince la 1^ tappa e conquista maglia rossa

Sport

Per celebrare la sua 80esima edizione, la grande corsa a tappe spagnola è partita per la prima...

TOPSHOT - Team Alpecin's Belgian rider Jasper Philipsen celebrates crossing first the finish line of the first stage of the Vuelta a Espana, a 183 km race between Torino - Reggia di Venaria and Novara, in Italy's Piemonte region, on August 23, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

MotoGP Ungheria, Marquez si prende la Sprint dopo la pole. HIGHLIGHTS

Sport

Lo spagnolo della Ducati precede nella gara del sabato Di Giannantonio e Morbidelli. Quarto posto...

Sport: I più letti