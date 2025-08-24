Márquez domina a Budapest, decimo trionfo stagionale

Marc Márquez trionfa al Balaton Park vincendo sia la Sprint che la gara principale, con Acosta e Bezzecchi sul podio. Martin ottiene un ottimo quarto posto, Bagnaia è nono e Alex Márquez chiude quattordicesimo
Marc Márquez ha centrato un altro successo impressionante imponendosi in solitaria nel Gran Premio d’Ungheria a Balaton Park. Lo spagnolo del team Ducati Lenovo ha conquistato il primo posto, precedendo il connazionale Pedro Acosta (KTM) e l’italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). Alle spalle del podio, Jorge Martín (Aprilia), campione del mondo in carica, si è piazzato quarto, davanti a Luca Marini (Honda) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro". Marc Marquez commenta così, a caldo dopo l'arrivo, la sua vittoria nel Gp d'Ungheria.
Consolidamento in vetta per Marquez
Il ducatista Francesco Bagnaia, partito nelle retrovie, ha concluso in nona posizione con un distacco di quasi 15 secondi dalla vetta. Álex Márquez, con la Ducati Gresini, ha chiuso invece al 14º posto. Con questo risultato, Marc Márquez consolida la vetta della classifica iridata a quota 455 punti, staccando il fratello Alex di 185 lunghezze — un vantaggio che mette ancora più in luce la sua supremazia stagionale.