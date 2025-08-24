Márquez domina a Budapest, decimo trionfo stagionale

Marc Márquez ha centrato un altro successo impressionante imponendosi in solitaria nel Gran Premio d’Ungheria a Balaton Park. Lo spagnolo del team Ducati Lenovo ha conquistato il primo posto, precedendo il connazionale Pedro Acosta (KTM) e l’italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). Alle spalle del podio, Jorge Martín (Aprilia), campione del mondo in carica, si è piazzato quarto, davanti a Luca Marini (Honda) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). "In quella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro". Marc Marquez commenta così, a caldo dopo l'arrivo, la sua vittoria nel Gp d'Ungheria.