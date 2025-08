Mondiali nuoto Singapore, Benedetta Pilato medaglia bronzo nei 50 rana

La nuotatrice pugliese conquista il bronzo nei 50 metri rana con il tempo di 30.14. Alle sue spalle, quarta, l’altra azzurra Anita Bottazzo. Per Pilato è la quinta medaglia iridata nei 50: “Sono felice. È stato difficile guardare i 100 rana da spettatrice”, ha detto. La spedizione azzurra, in tutto, ha collezionato 19 medaglie: 2 ori, 11 argenti, 6 bronzi

Nell’ultimo giorno dei mondiali di nuoto di Singapore arriva una nuova medaglia per l’Italia: Benedetta Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana. Alle sue spalle, quarta, l’altra azzurra Anita Bottazzo. La spedizione azzurra, in tutto, ha collezionato 19 medaglie: 2 ori, 11 argenti, 6 bronzi.

Il bronzo di Benedetta Pilato

Benedetta Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 metri rana con il tempo di 30.14. L'oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte, che ha nuotato in 29.55. Seconda la cinese Tang Qianting (30.03). Quarta, subito sotto il podio, l’altra azzurra Anita Bottazzo con il tempo 30.21.

"Una medaglia che ci voleva"

"Una medaglia che ci voleva. Il tempo non è eccezionale ma in questi contesti conta mettere la mano davanti a tutti", ha commentato Pilato dopo il bronzo nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore, quinta medaglia iridata per la pugliese. “È la mia quinta medaglia mondiale nei 50, sono competitiva e ci provo sempre anche se ero più forte una volta. Il 50 mi ha fatta conoscere al mondo. Questa costanza è frutto di tanto lavoro, la ciliegina sulla torta che quest'anno non c'era. Sono felice. È stato difficile guardare i 100 rana da spettatrice. Voglio anche fare i complimenti ad Anita (Bottazzo, ndr), domani siamo a Bali in vacanza assieme", ha concluso.