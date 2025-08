Napoli Campione d'Italia: presentato il francobollo celebrativo

Il trionfo del Napoli nello scorso campionato di Serie A viene celebrato anche da un francobollo ufficiale. Al palasport di Castel di Sangro (L’Aquila), dove la squadra è in ritiro precampionato per il sesto anno consecutivo, è stato presentato il nuovo francobollo emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato al quarto scudetto azzurro e inserito nella serie tematica “I valori sociali”.

La vignetta



Il francobollo raffigura due mani che sollevano una coppa davanti a una folla di tifosi festanti, con ai lati in alto i loghi della squadra del Napoli e dello scudetto tricolore. All’evento, organizzato da Poste italiane, hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e del Napoli Calcio. Tra questi, il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e Gianluca Baiesi, direttore operativo e Stadium Manager del club azzurro. Erano presenti anche il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, il responsabile commerciale di Filatelia di Poste Italiane, Marco Di Nicola, e Cristiano Napoli per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A moderare l’incontro, il direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro. Per la Regione Abruzzo è intervenuta infine la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi. "Oggi è stata scritta una pagina di storia importante che suggella l'alleanza tra Comune, Regione e Squadra, con la piena partecipazione di Poste italiane. Un momento che è anche il simbolo di un grande risultato, non solo calcistico. Accogliere il Napoli e celebrare, per la seconda volta, il suo successo con l'emissione e l'annullo di un francobollo rappresentativo è per Castel di Sangro un onore ed è anche la conferma del legame profondo che ci lega", ha riferito il sindaco Caruso.