È morto Celeste Pin, ex giocatore Fiorentina trovato morto in casa

Sulle cause del decesso non viene esclusa l'ipotesi di un gesto volontario. È stato difensore della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta. Aveva 64 anni

L'ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze. Sulle cause del decesso non viene esclusa l'ipotesi di un gesto volontario. Pin , ex difensore della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta, aveva 64 anni. Sul posto è intervenuta la polizia dopo l'allarme dato da un familiare nel pomeriggio di oggi.

La carriera

Nato il 25 aprile 1961 a San Martino di Colle Umberto in provincia di Treviso, Pin ha speso la sua vita calcistica con le maglie del Perugia, della Fiorentina e del Verona. Dopo tanti anni alla Fiorentina (dal 1982 al 1991), il trasferimento al Verona (1991-1995), quindi l'ultimo anno di carriera con la maglia del Siena. Aveva ottenuto l'abilitazione a direttore sportivo, ricoprendo in carriera il ruolo di dirigente in varie società calcistiche dilettantistiche di Firenze e provincia. Al suo attivo 263 presenze in Serie A, di cui 200 con la maglia viola. Pin ha anche 12 presenze con l'Under 21 azzurra.

Il ricordo della Fiorentina e del Verona

"Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina - si legge in un posto sui social - si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste". Anche il Verona, sempre sui social, rivolge un pensiero al suo ex calciatore: "Il presidente esecutivo Italo Zanzi e tutto il club si uniscono con dolore alla famiglia Pin ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste".