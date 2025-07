Mondiali nuoto, Taddeucci tris d'argento nella 3km sprint

"Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto", ha detto la nuotatrice. Nella gara maschile quarto posto per Gregorio Paltrinieri, in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock che piazza la tripletta d'oro a questi Mondiali ascolta articolo

Ginevra Taddeucci conquista la terza gara consecutiva ai Mondiali di nuoto a Singapore: è suo l'argento nell'inedita 3 km sprint knock out. L'azzurra chiude in 6'19''9, dieto alla giapponese Ichika Kajimoto, oro, e davanti alla campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l'ungherese Bettina Fabian. "Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto". Nella gara maschile quarto posto per Gregorio Paltrinieri, in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock che piazza la tripletta d'oro a questi Mondiali.

La dedica "Appena sono uscita dall'acqua - ha poi rivelato Taddeucci, ironizzando sul confronto a distanza col compagno azzurro - sono andata da Gregorio Paltrinieri per dirgli che sono in vantaggio 3-2. La medaglia é per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno: al mio ragazzo Matteo Furlan che a 36 anni ancora mi aiuta in allenamento; ad allenatore e staff, società e federazione, alla famiglia". Approfondimento Mondiali di nuoto, argento nella 10 km per Paltrinieri e Taddeucci