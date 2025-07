Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo

Altro trionfo azzurro ai Mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci hanno conquistato la medaglia d'argento nella 5 chilometri in acque libere dei Campionati mondiali di Singapore. I due campioni azzurri hanno fatto doppietta dopo l'argento nella 10 km di apertura. Paltrinieri che ha gareggiato con una piccola frattura a un dito della mano sinistra, è arrivato secondo nuotando in 57'29"3, battuto solo dal tedesco Florian Wellbrock, campione del mondo per la terza volta consecutiva. Stesso traguardo anche per Taddeucci che, nella baia di Sentosa, è salita sul secondo gradino del podio, sotto l'australiana Moesha Johnson (1 ora e 02). Terza invece la giapponese Ichika Kajimoto.