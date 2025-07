Chi era Samuele Privitera, ciclista morto nel Giro della Valle d'Aosta

Samuele Privitera faceva parte della squadra Hagens Berman Jayco. In seguito alla tragedia, la seconda tappa in programma oggi è stata annullata e il comitato organizzatore del Giro della Valle d'Aosta ha deciso di lasciare "libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa". Gli organizzatori hanno anche precisato che "la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza". "La corsa - aggiunge la società ciclistica - riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele. Fino al termine della manifestazione tutte le cerimonie protocollari sono cancellate".

Il ricordo della squadra

"Samuele era e sarà sempre il cuore e la personalità di questa squadra. Questa squadra è sempre stata una piccola famiglia, e momenti come questo sono inimmaginabili. Era insostituibile. La sua gioia, il suo spirito, la sua gentilezza, erano sempre una luce brillante in qualsiasi stanza o gara in cui si trovasse in quel momento. Perderlo è devastante oltre ogni parola". Così Axel Merckx, patron del team Hagens Berman Jayco nonché ex ciclista professionista e figlio di Eddy, ricorda su Instagram il giovane ciclista morto. "Personalmente, faccio fatica a esprimere la tristezza che provo, ma sono profondamente grato per ogni momento condiviso con lui e per la gioia che ha portato alla nostra squadra ogni singolo giorno. Amava la bicicletta, amava la fotocamera, amava sorridere, amava ridere, ma soprattutto amava la sua famiglia e i suoi compagni di squadra".