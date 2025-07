MotoGp Germania al Sachsenring, vince Marquez

Lo spagnolo è arrivato al traguardo con più di 6 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Solo 10 piloti hanno tagliato il traguardo. Si registrano otto cadute e quattro forfait ascolta articolo

Marc Marquez vince il Gp Germania al Sachsenring davanti a suo fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Solo 10 piloti hanno tagliato il traguardo. Si registrano otto cadute (tra le quali Bezzecchi e Bastianini che erano in 2^ posizione, ndr) e quattro forfait.

Torta celebrativa per Márquez Per Márquez la giornata di gara è cominiciata con una festicciola ai box, con tanto di torta celebrativa, per i suoi 200 Gp in carriera, come documentato sul suo account Instagram. Poi è sceso in pista per il warm up, facendo segnare il miglior tempo. Su pista umida dopo la pioggia della notte, lo spagnolo della Ducati aveva girato in 1:28.802 precedendo Johann Zarco (Honda) e Miguel Oliveira (Yamaha Pramac).

Tante cadute in Moto2 In Moto2 ha vinto il turco Deniz Oncu (Ktm), in una gara interrotta a cinque giri dalla fine per bandiera rossa dopo la caduta di altri due piloti che aveva lasciato detriti in pista. Sul podio sono saliti anche il belga Barry Baltus e il britannico Jake Dixon. Quinto posto per l'italiano Celestino Vietti, davanti allo spagnolo Manuel González, leader del Mondiale. Caduto, invece, Tony Arbolino, così come diversi altri piloti, tra cui il Diogo Moreira, tamponato dal colombiano Alonso, e nel finale gli spagnoli Marcos Ramírez e Albert Arenas, che erano in lotta per il podio. Tutti si sono rialzati, ma la gara è stata appunto chiusa in anticipo. In classifica, González è sempre in testa davanti ad Aron Canet, oggi settimo.