Wimbledon, Swiatek vince finale femminile 6-0 6-0 contro Anisimova

Iga Swiatek ha vinto la finale di Wimbledon 6-0, 6-0 contro Amanda Anisimova. "Non ho mai nemmeno sognato di vincere questo torneo, per me era una cosa troppo elevata - ha detto la tennista polacca dopo la partita - Mi sentivo già completa dopo aver conquistato altri slam, ma non mi sarei mai aspettata questo". "Quest'anno mi sono divertita davvero tanto e sento di aver migliorato la mia forma qui" ha proseguito la polacca, che ha in bacheca ha già quattro titoli al Roland Garros e un Us Open. Swiatek ha anche rivolto qualche frase all'avversaria, la statunitense Anisimova: "Voglio congratularmi con Amanda per le due settimane fantastiche che ha avuto qui. Dovresti essere orgogliosa del lavoro che stai facendo e spero che giocheremo altre finali".