Ciclismo, al via il Giro d'Italia femminile: tappe e atlete favorite

Giunta alla sua 36esima edizione, la gara ciclistica, che quest'anno propone un percorso di 8 tappe, è partita il 6 luglio da Bergamo e si concluderà il 13 luglio all'Autodromo di Imola. Con un itineraro di 1000 km, la corsa femminile vede protagoniste 22 squadre. Tra le favorite c'è l'italiana Elisa Longo Borghini, campionessa in carica

Le tappe

Partito da Bergamo, il Giro d'Italia femminile ha attraversato, nella seconda tappa del 7 luglio, le località di Clusone e Aprica. Oggi, 8 luglio, il percorso della terza tappa riparte da Vezza d'Oglio, continua verso il Passo del Tonale, passando per la Val di Sole e la Val di Non, con arrivo a Trento. La quarta tappa, del 9 luglio, riprende da Castello Tesino e, percorrendo un saliscendi continuo, arriverà a Pianezze (Valdobbiadene). Si prosegue il 10 luglio con la quinta tappa che, da Mirano, toccherà il traguardo a Monselice, attraversando le province di Venezia e Padova.

L'undicesima tappa, dell'11 luglio, toccherà le località di Bellaria, Igea Marina, Terre Roveresche e Orciano di Pesaro. In programma il 12 luglio, la tappa regina del Giro d'Italia femminile 2025 è quella di Fermignano-Monte Nerone: 150 chilometri di continuo saliscendi con una salita finale di irca 15 chilometri con pendenze spesso in doppia cifra. La gara si chiude il 13 luglio, con la tappa finale Forlì-Autodromo di Imola.

Le favorite

Campionessa in carica del Giro d'Italia femminile è Elisa Longo Borghini, che nel 2024 ha conquistato il titolo diventando la prima italiana a vincere dopo 16 anni. L'azzurra, che ha lasciato la Lidl Trek per la UAE, punta a confermare il risultato ottenuto l'anno scorso. Tra le favorite dell'edizione 2025 ci sono anche la svizzera Marlene Reusser, l'olandese Shirin van Anrooij e la danese Cecilie Uttrup Ludwig. Tra le altre atlete da seguire in gara troviamo anche Pauliena Rooijakkers, Yara Kastelijn, Ruth Edwards, Ashleigh Moolman, Sarah Gigante, Marta Cavalli.