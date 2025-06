Calcio, Michele Kang è la nuova presidente del Lione

La società transalpina ha dato l'annuncio dell'elezione del suo nuovo presidente. "Michele Kang è la scelta ideale per guidare l'Olympique Lyonnais nella fase successiva e ho piena fiducia in lei e nell'OL, che usciranno più forti sotto la sua guida", afferma il presidente emerito John Textor, citato nel comunicato del club

La donna d'affari statunitense Michele Kang è stata nominata presidente dell'Olympique Lyonnais in sostituzione di John Textor che si è dimesso dal suo incarico all'OL e dal consiglio di amministrazione del club: lo ha annunciato la società transalpina. "Michele Kang è la scelta ideale per guidare l'OL nella fase successiva e ho piena fiducia in lei e nell'OL, che usciranno più forti sotto la sua guida", afferma Textor, citato nel comunicato del club che è stato retrocesso in Ligue 2 dalla "Direction nationale du contrôle de gestion" (DNCG) il 24 giugno. Taxtor rimane il proprietario del club.