Fonseca rischia squalifica di 7 mesi per testa a testa con l'arbitro

"Voglio solo dire che mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio a volte ci fa fare dei gesti non corretti". Così, dai microfoni di Dazn.fr, il tecnico del Lione, ed ex Milan, Paulo Fonseca, protagonista di un comportamento in campo, durante il finale della partita di Ligue 1 fra la sua squadra e il Brest, che potrebbe costargli fino a 7 mesi di squalifica. Tutto è successo nei minuti di recupero, quando l'arbitro Millot è stato richiamato dal Var per verificare un possibile rigore per il Brest. Ciò ha indispettito molto Fonseca, che ha protestato con veemenza con il direttore di gara e Millot ha reagito mostrando al portoghese il cartellino rosso. A quel punto il tecnico del Lione è andato su tutte le furie, arrivando quasi al testa a testa con l'arbitro.