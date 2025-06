MotoGp Assen in Olanda, vince Marc Márquez. Secondo Bezzecchi

Lo spagnolo eguaglia Giacomo Agostini a quota 68 vittorie in top class e allunga in testa al Mondiale. Quarto posto per Acosta, quinto Viñales, poi Di Giannantonio e Morbidelli. Caduta per Álex Márquez, che ha rimediato una frattura alla mano. Paura per Lunetta in Moto3: per lui un brutto incidente e trauma alla tibia

Marc Márquez, il leader della classifica mondiale, vince anche il Gp di Assen, in Olanda, nella classe MotoGp. Il pilota spagnolo, su Ducati Lenovo, ha preceduto sul traguardo Marco Bezzecchi (Aprilia), che gli è restato a lungo a ruota senza mai riuscire però ad attaccarlo, e Pecco Bagnaia (l'altra Ducati Lenovo). Con questo successo, Márquez ha eguagliato Giacomo Agostini al secondo posto della classifica vittorie all time in top class: per entrambi, 68 vittorie. Marc allunga sugli inseguitori: +68 punti sul fratello Alex e +126 punti su Bagnaia.

"Un sapore un po' agrodolce mi lascia questo fine settimana. Avrei potuto fare di più in gara, il passo non era male ma la terza posizione era il massimo. Il weekend è andato così, dobbiamo continuare a spingere", ha detto Bagnaia dopo il Gp d'Olanda. A caldo si è espresso anche Bezzecchi, secondo con l'Aprilia: "Sono davvero felice, è stata una gara fantastica. Però Marc era velocissimo. Ho provato ad attaccarlo ma lui aveva qualcosa in più. Sono contento di quanto fatto dal team, che ringrazio, e spero di aver dato spettacolo".

Ad Assen, quarto piazzamento per Pedro Acosta, quinto Maverick Viñales, poi Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Caduta per Álex Márquez, fratello di Marc, che ha rimediato una frattura alla mano. Out anche Fermín Aldeguer, Joan Mir, Ai Ogura, Miguel Oliveira e Lorenzo Savadori.

Una vittoria storica in Moto2

In Moto2 ha vinto il brasiliano Diogo Moreira (Team Italtrans): è il primo successo in questa categoria per un pilota del suo Paese. Sul podio sono saliti anche gli spagnoli Arón Canet (Team Fantic) e Manuel González (Kawasaki ParkinGO), rispettivamente secondo e primo nella classifica mondiale. Gonzalez ha 159 punti, cinque in più di Canet; Moreira è terzo con 128. Il migliore degli italiani al traguardo del Gp di Assen è stato Celestino Vietti, undicesimo, mentre Tony Arbolino ha chiuso tredicesimo.

Moto3, brutto incidente per Lunetta

Tanto spavento nella gara di Moto3, vinta dallo spagnolo Antonio Rueda, sempre più leader del Mondiale con 187 punti. Durante il penultimo giro, in una carambola tra più piloti, alcuni sono caduti a terra: si è trattato dell'italiano Luca Lunetta (Team SIC58 Honda), del giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e dello spagnolo Adrián Fernández (Leopard Racing). Lunetta è finito sotto le ruote di un'altra moto: per lui una probabile frattura della tibia. Portato al centro medico del circuito, si è avuta la conferma di un trauma - come ha rivelato Sky Sport - e per questo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il padre del pilota ha comunque rassicurato sulle condizioni generali del figlio. Dopo la caduta gara è stata interrotta con la bandiera rossa e la classifica è stata cristallizzata in quel momento, con la vittoria - appunto - di Rueda, che si trovava in testa. Sul podio sono saliti anche l'altro spagnolo David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e l'argentino Valentin Perrone (Red Bull Ktm Tech3). Il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, ottavo (CFMOTO Aspar).