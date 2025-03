Serie A, Juventus-Verona 2-0: gol di Thuram e Koopmeiners. VIDEO

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Verona, nella partita che ha chiuso la 27esima giornata di Serie A. A segno Thuram al 72’ e Koopmeiners al 90’. Il turno si era aperto venerdì con l’1-0 tra Fiorentina e Lecce. Sabato l'Atalanta ha pareggiato 0-0 con il Venezia, il big match Napoli-Inter è finito 1-1 e Udinese-Parma è terminata 1-0. Domenica Milan-Lazio è finita 2-1 per gli uomini di Baroni, il Torino in trasferta ha battuto il Monza per 2-0, Genoa-Empoli è terminata 1-1, Bologna-Cagliari ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2-1, la Roma ha superato il Como con lo stesso risultato ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Juventus-Verona

La Juventus, non senza fatica, batte 2-0 il Verona allo Stadium. Il primo tempo si chiude senza reti, nonostante le tante occasioni per i bianconeri: Montipò le respinge tutte. Il portiere è decisivo, ad esempio, sul rigore in movimento di Thuram al 14'. Al 36’, gol annullato a McKennie per un fallo sul numero 1 gialloblù. Al 47’ grandissimo gol di Suslov, che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali da oltre 25 metri, ma c’è una posizione di fuorigioco di Faraoni a inizio azione: si resta sullo 0-0 e si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo la Juve spinge tantissimo, ma il gol che sblocca la partita arriva al 72’: Cambiaso mette la palla al centro, Thuram calcia al volo e firma l’1-0. A chiudere i giochi ci pensa Koopmeiners: al 90’ entra in area e infila un diagonale sotto le gambe di Montipò. Finisce 2-0 per la Juve, che conquista il quinto successo di fila in campionato e si riprende il quarto posto.

Il tabellino di Juventus-Verona 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)

27' st Thuram, 45' st Koopmeiners



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah (16' st Alberto), Gatti (25' st Kalulu), Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Yildiz (37' st Mbangula), McKennie (16' st Koopmeiners), Nico Gonzalez, Kolo Muani (37' st Vlahovic). All.: Motta



VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz (1' st Ghilardi), Coppola, Valentini, Faraoni (1' st Oyegoke), Duda, Niasse, Tchatchoua, Rocha Livramento (11' st Bernede), Suslov (34' st Kastanos), Sarr (41' st Lambourde). All.: Zanetti (in panchina Bertolini)



Ammoniti: Kelly per gioco falloso.