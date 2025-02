Coppa del mondo di sci, Paris terzo nel SuperG a Crans Montana

Podio azzurro con Dominik Paris nel SuperG di Crans Montana. Per il velocista italiano è il 48esimo podio grazie al terzo posto con il tempo di 1.21.92 alle spalle del padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, in 1.21.53, al 45esimo successo in carriera e l'ottavo di questa stagione. Alle sue spalle il connazionale Alexis Monney in 1.21.81. Ottimo quinto posto per l'altro azzurro Mattia Casse. Gran gara anche per Christof Innerhofer, che chiude 12esimo. Per Odermatt è il successo numero 45 in carriera e in questa stagione si sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva.