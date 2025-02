Federica Brignone vince il gigante di Sestriere. Quarta Sofia Goggia

L'atleta azzurra ha concluso la gara in 2.08.81 ed ha concesso il bis dopo la vittoria di venerdì. Si tratta della sua 16esima vittoria in gigante: superate le 15 vittorie di Alberto Tomba. Con lei sul podio anche la svizzera Lara Gut- Behrami e la neozelandese Alice Robinson. Quarto posto per Sofia Goggia, niente da fare invece per Marta Bassino

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo al Sestriere. Per la sciatrice azzurra si tratta del successo numero 34 in Coppa del Mondo.

L'esito della gara

Brignone ha concluso la gara in 2.08.81 ed ha concesso il bis dopo la vittoria di venerdì. L'atleta italiana, adesso, vede aumentare il vantaggio in classifica generale sulle avversarie e mette a referto la 16esima vittoria in gigante, superando così le 15 vittorie di Alberto Tomba. Con lei sul podio anche la svizzera Lara Gut- Behrami in 2.09.87 e la neozelandese Alice Robinson in 2.09.60. Per i colori azzurri c'è anche il quarto posto di Sofia Goggia, brava nella manche decisiva a recuperare ben 13 posizioni , arrivando così con in 2.09.99 ai piedi del podio. Niente da fare invece per la piemontese Marta Bassino che ha saltato una porta dopo una inclinazione eccessiva. Domani la tre giorni di Sestriere si chiude con uno slalom speciale.